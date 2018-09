Konašenkov: Sýrska protivzdušná obrana nemá ruský identifikátor cieľov

Ruské prieskumné lietadlo zostrelila sýrska raketa v pondelok večer nad Stredozemným morom. Zahynulo všetkých 15 osôb na palube. K incidentu došlo približne o 23.00 h moskovského času, keď sa lietadlo vracalo na ruskú leteckú základňu Humajmím. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 20. septembra (TASR) - Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok informovalo, že sýrsky systém protivzdušnej obrany S-200, ktorého raketa omylom zasiahla ruské špionážne lietadlo, nebol vybavený ruským detektorom na automatické rozlíšenie svojich jednotiek od protivníkových (tzv. systém vlastný-cudzí).uviedol vo štvrtok podľa agentúry Interfax hovorca ruského rezortu obrany Igor Konašenkov. Podľa slov sa tento elektronický systém fungujúci na báze rádiových signálov nemontuje na žiadne zbrojné systémy vyvážané z Ruska v rámci vojensko-technickej spolupráce. Tento prístup sa uplatnil aj v prípade systémov protivzdušnej obrany dodaných do Sýrie Ruskom.Konašenkov vo svojom vystúpení na brífingu v Moskve odmietol všetky, ktorí tvrdia, že zostrelenie ruského lietadla Il-20 zavinilo zlyhanie ruského systému schopného rozlíšiť, či blížiaci sa cieľ jeKonašenkov zdôraznil, že neexistuje precedens, keď by bol tento systém odovzdaný cudziemu štátu spolu s ruskými identifikačnými kódmi. Uviedol, žeRuské prieskumné lietadlo zostrelila sýrska raketa v pondelok večer nad Stredozemným morom. Zahynulo všetkých 15 osôb na palube. K incidentu došlo približne o 23.00 h moskovského času, keď sa lietadlo vracalo na ruskú leteckú základňu Humajmím.Ministerstvo obrany podľa agentúry TASS uviedlo, že ruským lietadlom pripravujúcim sa na pristátie sa v čase incidentu kryli izraelské stíhačky F-16, ktoré boli v tom čase na misii s cieľom zaútočiť na objekty v sýrskej provincii Lázikíja.Podľa ruského ministerstva obrany zodpovednosť za incident nesie Izrael, ktorý Moskva následne varovala, že si vyhradzuje právo na odvetu.Ruský prezident Vladimir Putin bol vo svojich vyjadreniach miernejší - denník The Times of Israel napísal, že Putin Izraelu "odpustil", že zavinil zostrelenie ruského špionážneho lietadla, ale izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vyzval: "Nedovoľte, aby sa to zopakovalo".