Kim Čong-un sa vydal na cestu do Ruska, stretnúť by sa mal s Putinom

Rozšírenie spolupráce

Zvýšená hrozba?

11.9.2023 (SITA.sk) - Severokórejský vlak, v ktorom sa pravdepodobne nachádza tamojší vodca Kim Čong-un , vyrazil do Ruska na možné stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. V pondelok to uviedli juhokórejské médiá.Noviny Chosun Ilbo s odvolaním sa na nemenované juhokórejské vládne zdroje uviedli, že vlak pravdepodobne opustil severokórejské hlavné mesto Pchjongjang v nedeľu večer a stretnutie Kima s Putinom by sa mohlo uskutočniť už v utorok.Podobné správy publikovali aj tlačová agentúra Yonhap a niektoré ďalšie médiá. Japonská tlačová agentúra Kyodo citovala ruských predstaviteľov, podľa ktorých Kim vo svojom osobnom vlaku pravdepodobne smeruje do Ruska. Kancelária juhokórejského prezidenta ani Národná spravodajská služba tieto správy bezprostredne nepotvrdili.Americkí predstavitelia minulý týždeň zverejnili informácie, že Severná Kórea a Rusko pripravujú stretnutie svojich lídrov, ktoré by sa malo uskutočniť v priebehu tohto mesiaca, keďže rozširujú svoju spoluprácu v súvislosti s prehlbujúcou sa konfrontáciou so Spojenými štátmi.Putin by sa mohol podľa amerických predstaviteľov sústrediť na zabezpečenie ďalších dodávok severokórejského delostrelectva a inej munície, aby doplnil vyčerpávajúce sa zásoby a vyvinul ďalší tlak na Západ, aby pokračoval v rokovaniach v súvislosti s obavami z predĺženia konfliktu na Ukrajine Kim by výmenou za to mohol žiadať o veľmi potrebnú energetickú a potravinovú pomoc a pokročilé zbrojné technológie vrátane tých, ktoré sa týkajú medzikontinentálnych balistických rakiet, ponoriek s jadrovými balistickými raketami a vojenských prieskumných satelitov, myslia si analytici. Panujú pritom obavy, že prípadný transfer ruských technológií by zvýšil hrozbu, ktorú predstavuje Kimov rastúci arzenál jadrových zbraní a rakiet určených na útoky na Spojené štáty, Južnú Kóreu a Japonsko.Vodcovia sa naposledy stretli v apríli 2019, keď Kim pricestoval vlakom do Vladivostoku. Práve to bola pravdepodobne aj jeho dosiaľ posledná cesta do zahraničia.