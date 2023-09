Novým generálnym riaditeľom Philip Morris na Slovensku sa stal Martin Medveď

11.9.2023 (SITA.sk) -Martin Medveď prichádza do Bratislavy po úspešnom pôsobení v medzinárodných štruktúrach PMI. Počas uplynulých dvanástich rokov bol členom tímov, ktoré pripravovali spoločnosť na transformáciu smerom k bezdymovým produktom a zastával vedúce pozície na dôležitých trhoch PMI vo svete. Tieto skúsenosti bude môcť teraz využiť v svojej domovskej krajine."Mám úprimnú radosť, že náš slovenský tím povedie práve Martin. Som presvedčená, že jeho bohaté a dlhoročné medzinárodné skúsenosti, vynikajúce výsledky, štruktúrované a strategické myslenie nám pomôže rýchlejšie naplniť našu víziu budúcnosti bez dymu. Slovensko bude mať skvelého lídra," uviedla generálna riaditeľka Philip Morris pre Česko, Slovensko a Maďarsko, Andrea Gontkovičová."Možnosť viesť Philip Morris na Slovensku je pre mňa veľkou poctou a zároveň záväzkom. V napĺňaní našej vízie budúcnosti bez cigaretového dymu dosahuje Slovensko mimoriadne výsledky. Teším sa na skvelý tím, s ktorým budem môcť pracovať na ďalšom rozširovaní našej ponuky vedecky podložených bezdymových produktov, ako i dôležitých služieb starostlivosti o zákazníka. Našou ambíciou musí byť oslovenie čo najširšej populácie dospelých fajčiarov, ktorí by inak pokračovali vo fajčení klasických cigariet," uviedol M. Medveď.Martin Medveď začal svoju kariéru v PMI v roku 2010 ako manažér obchodného plánovania pre klaster Iberia, ktorý zahŕňa trhy Španielska, Portugalska, Kanárskych ostrovov a Andory. O tri roky neskôr prešiel do centrály spoločnosti v švajčiarskom Lausanne a stal sa súčasťou tímu, ktorý pripravoval región EÚ na transformáciu smerom k výrobkom bez dymu. V rokoch 2017 až 2021 viedol afiliáciu PMI v Kuvajte, kde úspešne uviedol na trh systém zahrievaného tabaku IQOS. Do Bratislavy prichádza z pozície riaditeľa pre stratégiu regiónu Južnej a juhovýchodnej Ázie, Spoločenstva nezávislých štátov, Stredného východy a Afriky (SSEA, CIS & MEA).Stratégiou spoločnosti PMI je ústup od segmentu klasických cigariet a ich postupné nahradenie vedecky podloženými bezdymovými produktami, ktoré sú lepšou alternatívou pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak pokračovali vo fajčení. Táto bezdymová misa úspešne napreduje aj na Slovensku. Systém zahrievaného tabaku IQOS si tu od svojho uvedenia na trh v roku 2017 získal dôveru už približne 300-tisíc dospelých užívateľov.Informačný servis