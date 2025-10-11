|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 11.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Valentína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. októbra 2025
Kim Čong-un ukázal svetu novú balistickú raketu, po boku mal ruských a čínskych lídrov – FOTO
Tagy: Balistická raketa rusko-severokórejské vzťahy Ruský prezident severokórejskí vojaci Zahraničie
Severná Kórea predviedla svoju „najvýkonnejšiu“ medzikontinentálnu balistickú raketu Hwasong-20. Udialo sa tak v rámci vojenskej ...
Zdieľať
11.10.2025 (SITA.sk) -
Severná Kórea predviedla svoju „najvýkonnejšiu“ medzikontinentálnu balistickú raketu Hwasong-20. Udialo sa tak v rámci vojenskej prehliadky, ktorú navštívili vysokí predstavitelia z Ruska a Číny. V sobotu o tom informovala severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA.
Podujatie, ktoré bolo oslavou 80. výročia vládnucej Kórejskej strany práce, sa konalo v čase, keď líder Kim Čong-un získal posilnenú podporu Ruska po tom, čo vyslal tisíce severokórejských vojakov bojovať po boku ruských síl na Ukrajine.
Na prehliadke sa podľa zverejnených fotografií zúčastnili Dmitrij Medvedev, zástupca šéfa ruskej Bezpečnostnej rady a blízky spojenec prezidenta Vladimira Putina, čínsky premiér Li Čchiang a vietnamský líder To Lam, ktorí sedeli blízko Kima.
Prehliadka predstavila niektoré z najmodernejších severokórejských zbraní, vrátane novej medzikontinentálnej balistickej rakety Hwasong-20, ktorú KCNA označila za „najvýkonnejší jadrový strategický zbraňový systém“.
Ulice severokórejskej metropoly zaplnili tisíce ľudí v tradičných krojoch, ktorí mávali národnými vlajkami a povzbudzovali, zatiaľ čo zbrane prechádzali hlavným ťahom mesta. Medzi vystavenými zbraňami boli strategické strely s plochou dráhou letu dlhého doletu, odpaľovacie zariadenia bezpilotných lietadiel a rakety zem-vzduch a zem-zem.
Kim vo svojom prejave vyzdvihol „neporaziteľnú“ armádu, ktorá podľa neho vždy posilňovala úsilie strany prekonať ťažkosti a priniesť svetlú budúcnosť. Zároveň ocenil bojového ducha severokórejských vojakov, ktorí sa zúčastňujú na bojoch po boku ruských síl na Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Kim Čong-un ukázal svetu novú balistickú raketu, po boku mal ruských a čínskych lídrov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Severná Kórea predviedla svoju „najvýkonnejšiu“ medzikontinentálnu balistickú raketu Hwasong-20. Udialo sa tak v rámci vojenskej prehliadky, ktorú navštívili vysokí predstavitelia z Ruska a Číny. V sobotu o tom informovala severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA.
Podujatie, ktoré bolo oslavou 80. výročia vládnucej Kórejskej strany práce, sa konalo v čase, keď líder Kim Čong-un získal posilnenú podporu Ruska po tom, čo vyslal tisíce severokórejských vojakov bojovať po boku ruských síl na Ukrajine.
Ruskí a čínski predstavitelia po boku Kima
Na prehliadke sa podľa zverejnených fotografií zúčastnili Dmitrij Medvedev, zástupca šéfa ruskej Bezpečnostnej rady a blízky spojenec prezidenta Vladimira Putina, čínsky premiér Li Čchiang a vietnamský líder To Lam, ktorí sedeli blízko Kima.
A large-scale military parade took place in Pyongyang to mark the 80th anniversary of the founding of North Korea's ruling party.
The event featured a demonstration of the new Hwasong-20 intercontinental ballistic missile, which North Korea called its "most powerful nuclear… pic.twitter.com/zxOAgwuBkQ
— Jürgen Nauditt ???????????????? (@jurgen_nauditt) October 11, 2025
Prehliadka predstavila niektoré z najmodernejších severokórejských zbraní, vrátane novej medzikontinentálnej balistickej rakety Hwasong-20, ktorú KCNA označila za „najvýkonnejší jadrový strategický zbraňový systém“.
Pchjongjang zaplnili tisíce ľudí
Ulice severokórejskej metropoly zaplnili tisíce ľudí v tradičných krojoch, ktorí mávali národnými vlajkami a povzbudzovali, zatiaľ čo zbrane prechádzali hlavným ťahom mesta. Medzi vystavenými zbraňami boli strategické strely s plochou dráhou letu dlhého doletu, odpaľovacie zariadenia bezpilotných lietadiel a rakety zem-vzduch a zem-zem.
Kim vo svojom prejave vyzdvihol „neporaziteľnú“ armádu, ktorá podľa neho vždy posilňovala úsilie strany prekonať ťažkosti a priniesť svetlú budúcnosť. Zároveň ocenil bojového ducha severokórejských vojakov, ktorí sa zúčastňujú na bojoch po boku ruských síl na Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Kim Čong-un ukázal svetu novú balistickú raketu, po boku mal ruských a čínskych lídrov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Balistická raketa rusko-severokórejské vzťahy Ruský prezident severokórejskí vojaci Zahraničie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Európska únia spúšťa nový systém EES, ktorý zmení spôsob vstupu a výstupu cudzincov
Európska únia spúšťa nový systém EES, ktorý zmení spôsob vstupu a výstupu cudzincov
<< predchádzajúci článok
Premiér Fico nevidí dôvody na predčasné parlamentné voľby
Premiér Fico nevidí dôvody na predčasné parlamentné voľby