 Sobota 11.10.2025
11. októbra 2025

Kim Čong-un ukázal svetu novú balistickú raketu, po boku mal ruských a čínskych lídrov – FOTO


Tagy: Balistická raketa rusko-severokórejské vzťahy Ruský prezident severokórejskí vojaci Zahraničie

Severná Kórea predviedla svoju „najvýkonnejšiu“ medzikontinentálnu balistickú raketu Hwasong-20. Udialo sa tak v rámci vojenskej ...



north_korea_russia_56123 676x451 11.10.2025 (SITA.sk) -



Severná Kórea predviedla svoju „najvýkonnejšiu“ medzikontinentálnu balistickú raketu Hwasong-20. Udialo sa tak v rámci vojenskej prehliadky, ktorú navštívili vysokí predstavitelia z Ruska a Číny. V sobotu o tom informovala severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA.

Podujatie, ktoré bolo oslavou 80. výročia vládnucej Kórejskej strany práce, sa konalo v čase, keď líder Kim Čong-un získal posilnenú podporu Ruska po tom, čo vyslal tisíce severokórejských vojakov bojovať po boku ruských síl na Ukrajine.

Ruskí a čínski predstavitelia po boku Kima


Na prehliadke sa podľa zverejnených fotografií zúčastnili Dmitrij Medvedev, zástupca šéfa ruskej Bezpečnostnej rady a blízky spojenec prezidenta Vladimira Putina, čínsky premiér Li Čchiang a vietnamský líder To Lam, ktorí sedeli blízko Kima.



Prehliadka predstavila niektoré z najmodernejších severokórejských zbraní, vrátane novej medzikontinentálnej balistickej rakety Hwasong-20, ktorú KCNA označila za „najvýkonnejší jadrový strategický zbraňový systém“.

Pchjongjang zaplnili tisíce ľudí


Ulice severokórejskej metropoly zaplnili tisíce ľudí v tradičných krojoch, ktorí mávali národnými vlajkami a povzbudzovali, zatiaľ čo zbrane prechádzali hlavným ťahom mesta. Medzi vystavenými zbraňami boli strategické strely s plochou dráhou letu dlhého doletu, odpaľovacie zariadenia bezpilotných lietadiel a rakety zem-vzduch a zem-zem.

Kim vo svojom prejave vyzdvihol „neporaziteľnú“ armádu, ktorá podľa neho vždy posilňovala úsilie strany prekonať ťažkosti a priniesť svetlú budúcnosť. Zároveň ocenil bojového ducha severokórejských vojakov, ktorí sa zúčastňujú na bojoch po boku ruských síl na Ukrajine.







Zdroj: SITA.sk - Kim Čong-un ukázal svetu novú balistickú raketu, po boku mal ruských a čínskych lídrov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Európska únia spúšťa nový systém EES, ktorý zmení spôsob vstupu a výstupu cudzincov
Premiér Fico nevidí dôvody na predčasné parlamentné voľby

