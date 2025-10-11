Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

11. októbra 2025

Európska únia spúšťa nový systém EES, ktorý zmení spôsob vstupu a výstupu cudzincov


Tagy: Osobné údaje

Od 12. októbra vstupuje do prevádzky vo všetkých členských štátoch Európskej únie nový informačný systém vstup/výstup (EES). Ako informuje



denmark_europe_borders_are_back aaae472b07de4504b78aebdc98b41078 676x451 11.10.2025 (SITA.sk) - Od 12. októbra vstupuje do prevádzky vo všetkých členských štátoch Európskej únie nový informačný systém vstup/výstup (EES). Ako informuje ministerstvo vnútra, v tomto systéme musia byť registrovaní štátni príslušníci tretích krajín - vízoví aj bezvízoví cudzinci, ktorí cestujú do krajín EÚ na účely krátkodobého pobytu v trvaní najviac 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia.

Nahradí pečiatky v cestovných dokladoch


Zaznamenávať sa budú údaje o vstupe, výstupe a odopretí vstupu štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí prekračujú vonkajšie hranice Schengenu. EES bude spracúvať alfanumerické údaje - osobné údaje, údaje o cestovnom doklade a o pohybe cez hranice, ako aj biometrické údaje - štyri odtlačky prstov a podobu tváre.

Po plnej implementácii systému, ktorá sa predpokladá do októbra 2026, EES nahradí povinnosť pečiatkovania cestovných pasov štátnych príslušníkov tretích krajín. „Cieľom zavedenia EES je zamedziť nelegálnej migrácii, uľahčiť riadenie migračných tokov a zvýšiť bezpečnosť na vonkajších hraniciach,“ uviedol rezort vnútra.

Kto sa musí a kto nemusí registrovať


Z povinnosti registrácie v systéme vstup/výstup sú vyňatí občania krajín EÚ, štátni príslušníci Cypru a Írska, ako aj rodinní príslušníci občanov EÚ alebo občanov tretích krajín, ktorí môžu cestovať po Európe ako občania EÚ, ak majú platný pobytový preukaz. Výnimku majú aj štátni príslušníci tretích krajín, ktorí cestujú do Európy na účely štúdia, výskumu, výmeny, dobrovoľníckej činnosti alebo vnútropodnikového presunu.

Vzťahuje sa tiež na držiteľov dlhodobých víz alebo povolení na pobyt, občanov Andorry, Monaka, San Marína a Vatikánu, osoby oslobodené od hraničných kontrol alebo s osobitnými výsadami, osoby s povolením na malý pohraničný styk, členov posádok medzinárodných vlakov a cestujúcich s jednoduchým železničným tranzitným dokladom, ktorí počas cesty nevystupujú na území členského štátu EÚ.


Zdroj: SITA.sk - Európska únia spúšťa nový systém EES, ktorý zmení spôsob vstupu a výstupu cudzincov © SITA Všetky práva vyhradené.

