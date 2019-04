Kim Čong-un uložil veniec k vojenskému pamätníku a vrátil sa do vlasti

Na snímke severokórejský vodca Kim Čong-un. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vladivostok 26. apríla (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un položil v piatok veniec k pamätníku Vojenskej slávy Pacifickej flotily ruských námorných síl vo Vladivostoku, čím ukončil svoju krátku a všeobecne úspešnú návštevu Ruska, v rámci ktorej absolvoval prvé stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.Kim dorazil na ceremóniu do parku pri ústredí Pacifickej flotily s približne dvojhodinovým meškaním, informuje tlačová agentúra AP. Vodca KĽDR sa pri pamätníku poklonil, zatiaľ čo vojenská kapela zahrala niekoľko skladieb vrátane severokórejskej štátnej hymny. Kim následne odcestoval svojím súkromným obrneným vlakom do vlasti.Putin po štvrtkovom samite s Kimom naznačil, že by mohol zohrať väčšiu úlohu pri prelomení patovej situácie týkajúcej sa nátlaku USA na denuklearizáciu Kórejského polostrova a Kimových požiadaviek na stiahnutie sankcií voči jeho krajine.Šéf Kremľa dodal, že by bol ochotný poskytnúť USA detaily o svojom rokovaní s Kimom, a indikoval, že Kim je ochotný vzdať sa jadrových zbraní, ale iba vtedy, ak dostane pevné bezpečnostné záruky podporené medzinárodnou dohodou.Kim skritizoval Washington za zaujatiena februárovom samite, ktorý absolvoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo vietnamskom hlavnom meste Hanoj. Severokórejská tlačová agentúra KCNA označila prístup USA za príčinu vzniknutého diplomatického patu.Kim zároveň Putinovi povedal, že situácia na Kórejskom polostrove dosiahla "" a to, či dôjde k návratu k napätým vzťahom, závisí "Putin vyzdvihol Kimove diplomatické iniciatívy zamerané na stabilizáciu aktuálnej situácie a prijal jeho pozvanie do KĽDRRuský prezident po samite odcestoval na dvojdňovú návštevu Číny, kde bude podľa vlastného vyjadrenia informovať tamojšie vedenie o výsledkoch svojho stretnutia so severokórejským vodcom.