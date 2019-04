Kontrolný úrad: Zdravotníctvo ušetrilo niekoľko desiatok miliónov eur

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. apríla (TASR) – Zdravotníctvo ušetrilo na základe odporúčaní Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR niekoľko desiatok miliónov eur. Národná autorita pre oblasť externej kontroly ukončila ďalšiu kontrolu projektu elektronizácie zdravotníctva. TASR o tom informoval hovorca NKÚ SR Marek Papajčík.Systém elektronického zdravotníctva eHealth, od roku 2017 nazvaný eZdravie, sa výrazne rozbehol až v roku 2018, a to aj na základe realizácie opatrení vykonaných vedením Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) po audite, ktorý kontrolóri realizovali v roku 2015.povedal Papajčík. Projekt bol v závere roku 2018 v prevádzke, stále však nebol plne funkčný.Minuloročná kontrola funkčnosti a využívania elektronického zdravotníctva naviazala na kontrolu informačných systémov slovenského zdravotníctva, realizovanú NKÚ počas roka 2015. Výsledkom kontroly bolo odporúčanie zaviesť prístup do eZdravia prostredníctvom občianskych preukazov (OP).uviedol hovorca NKÚ.Stav pripojenia do projektu eZdravia dosiahol v treťom štvrťroku 2018 viac ako polovicu, a to vo vzťahu k poskytovateľovom zdravotnej starostlivosti a zdravotníckym pracovníkom. Podľa kontrolórov sa tento stav môže v tomto roku pozitívne zlepšiť vďaka definitívnej zákonnej povinnosti pripojiť sa do systému od januára 2019.Kontrola NKÚ ukázala, že ani po desiatich rokoch nie je idea elektronického zdravotníctva naplnená v plnej miere, aj keď v poslednom období prišlo k pozitívnemu pokroku.dodal Papajčík.Realizácia projektu eZdravie meškala niekoľko rokov. Negatívne vplyvy oneskoreného uvedenia do prevádzky boli vyčíslené na viac ako 100 miliónov eur. Do ukončenia kontroly NKÚ bolo na vývoj, realizáciu a implementáciu eZdravia vynaložených rezortom zdravotníctva 123,3 milióna eur. V rokoch 2019 až 2021, keď má prísť k plnému nasadeniu eZdravia, sa plánuje použiť ešte ďalších takmer 57 miliónov eur. Analýza NKÚ ukázala, že pôvodne predpokladané ekonomické benefity nebudú dosiahnuté. Podľa pôvodnej koncepcie z roku 2009 malo byť ku koncu roka 2018 vydaných 138 miliónov elektronických receptov a zrealizovaných 208 miliónov elektronických záznamov o vyšetrení, prínosy mali dosiahnuť 803,9 milióna eur pri nákladoch 119 miliónov eur.