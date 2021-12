Kim Čong-un vedie Severnú Kóreu už 10 rokov, kľúčová konferencia má smerovať do „fázy víťazstva“

Nové obdobie socialistickej výstavby

Pandémia a sankcie ničia ekonomiku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.12.2021 (Webnoviny.sk) - Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) v pondelok otvorila kľúčovú politickú konferenciu. Na nej by mali zhodnotiť minulé projekty a prediskutovať novú politiku uprostred pandémie koronavírusu a diplomatickej patovej situácie vo vzťahu so Spojenými štátmi.Štátna Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) v utorok uviedla, že vodca Kim Čong-un predsedal plenárnej schôdzi Ústredného výboru vládnej Kórejskej strany práce. Správa neobsahovala žiadne Kimove poznámky. Na zasadnutí schválili bližšie nešpecifikované body programu a začali o nich rokovať.V správe sa uvádza, že na stretnutí sa rozhodne o ďalšej stratégii a politike, aby sa mohlo začať „nové obdobie socialistickej výstavby“ smerujúce do „fázy víťazstva“.Kim už skôr využil plenárne stretnutia na to, aby oznámil svoje postoje k vzťahom so Spojenými štátmi a Kórejskou republikou, či k jadrovému programu svojej krajiny. Nie je známe, ako dlho bude trvať tohtotýždňové stretnutie. V roku 2019 sa plenárne zasadnutie konalo štyri dni.Stretnutie sa koná v čase, keď Kim oslavuje 10 rokov vo funkcii lídra KĽDR. V krajine vládne od decembra 2011, keď prebral „žezlo“ od svojho zosnulého otca Kim Čong-ila. Ekonomiku KĽDR ničí pandémia koronavírusu, sankcie zahraničia a zlé hospodárenie, ale iba málo odborníkov si dovolí spochybňovať jeho moc.