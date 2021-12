Poslanec Šefčík podporuje povinné očkovanie, očkovaciu lotériu nepovažuje za vyhodené peniaze

Investícia, ktorá sa rýchlo vráti

Spoluúčasť nezaočkovaných na liečbe

28.12.2021 (Webnoviny.sk) - Očkovacia prémia či sprostredkovateľský bonus neboli vyhodené ani ukradnuté peniaze. Myslí si to poslanec Národnej rady SR a člen zdravotníckeho výboru za hnutie OĽaNO Marek Šefčík.Pre agentúru SITA uviedol, že sa rozhodli ísť radšej cestou motivácie, ako zavedením povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19, pokutami či príplatkami za zdravotné poistenie pre neočkovaných Slovákov. Priznal však, že účinnosť týchto motivácií sa nedá presne vyhodnotiť. „Namieste by potom bola logická, no ťažká otázka, koľko je dosť za ľudský život," povedal.Poslanec za hnutie OĽaNO podporoval pôvodný návrh ministra financií Igora Matoviča, ktorý mal pomôcť dôchodcom, zvýšiť zaočkovanosť a uľahčiť situáciu nemocniciam a zdravotníkom formou 500-eurových očkovacích poukazov. Celková suma 500 miliónov eur sa mala týmto spôsobom pretaviť aj do pomoci najviac zasiahnutých sektorov, ako je napríklad gastro.„Mrzí ma, že toto nedospelo k dohode. Som však rád aj za to, čo sa napokon schválilo. Osobne to neberiem ako rozhadzovanie verejných zdrojov, ale ako investíciu, ktorá sa nám v blízkej budúcnosti rýchlo vráti,” vysvetlil Šefčík. Nebráni sa však ani podpore opatrení v súvislosti s negatívnou motiváciou. Povinné očkovanie však považuje za ťažko presaditeľné.V rizikových skupinách a pri ľuďoch, ktorí s nimi denne prichádzajú do kontaktu, by povinné očkovanie zvažoval. „Bol som spolupredkladateľom pozmeňovacieho návrhu k zákonu o liekoch, ktorým štát preberá zodpovednosť za možné poškodenie zdravia v súvislosti s očkovaním aj retroaktívne, teda od obdobia, keď sa očkovať proti COVID-19 začalo. Toto by mohlo byť plus k argumentom o uvažovaní povinnosti očkovania v niektorých skupinách,” doplnil.Nezatracuje ani negatívnu motiváciu formou finančnej spoluúčasti nezaočkovaných COVID pacientov na liečbe. „Problém je však pri nej ten, že preplnená nemocnica sa neuvoľní, ak za poistenca nezaplatí poisťovňa, ale on sám. Avšak ako jedna z alternatív motivácií k očkovaniu to môže byť,” dodal člen parlamentného zdravotníckeho výboru.