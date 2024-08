Kimmich chce rokovať s mníchovským Bayernom o novej zmluve, jeho budúcnosť je naďalej otázna

Napätá situácia medzi hráčmi

Záujemci o služby Kimmicha

4.8.2024 (SITA.sk) - Dlhoročná opora nemeckého veľkoklubu FC Bayern Mníchov Joshua Kimmich je už niekoľko mesiacov spájaný s možným odchodom z bavorskej metropoly.Najnovšie sa 29-ročný univerzál vyjadril, že je pripravený znova otvoriť diskusiu s predstaviteľmi klubu ohľadom svojej budúcnosti. "Vždy je priestor na rozumný dialóg. Všetky dvere sú otvorené," povedal odchovanec klubu VfB Sttutgart v rozhovore pre nemecký denník Kicker."Celkovo sa v Mníchove cítim veľmi dobre. Narodili sa mi tu moje deti, založili sme si domov. Iste, minulá sezóna nebola skvelá. Nie je to to, po čom by som túžil ja a ani Bayern. Teraz som však nedočkavý a plný energie," povedal futbalista, ktorého aktuálny kontrakt s Bayernom vyprší v júni 2025.Napätú situáciu medzi hráčom a 33-násobným nemeckým šampiónom sa snaží upraviť aj nový kormidelník Vincent Kompany , ktorý v ostatnom prípravnom zápase v kórejskom Soule (výhra 2:1 nad anglickým Tottenhamom, pozn.) postavil Kimmicha na jeho obľúbenú pozíciu do stredu poľa. V sezóne 2023/2024 pritom vo väčšine duelov nastupoval ako krajný obranca."Na tomto poste máme skutočnú kvalitu. Dnes hral Joshua spoločne s Pavlovičom. Neskôr nastúpili Palhinha a Laimer. Netreba zabúdať na Goretzku. Myslím si, že to nie je pozícia, ktorá by nás mala zaujímať," povedal Kompany, bývalý kapitán Manchestru City.A práve anglický majster patrí medzi záujemcov o služby Kimmicha. Okrem "The Citiznes" svoj interes deklarovali aj francúzsky tím Paríž Saint-Germain či španielsky FC Barcelona "Ja si myslím, že o odchode Kimmicha by sme nemali diskutovať. Má bohaté skúsenosti a stále menej ako 30 rokov. Podľa mňa by mal byť jeden zo stavebných kameňov budúcnosti tímu. Teší ma otvorenosť našej vzájomnej diskusie, ktorú sme absolvovali krátko po majstrovstvách Európy," poznamenal nový športový riaditeľ mníchovského klubu Max Eberl.