Jenčušová sa zviditeľnila v úniku, ale stavila na zlú kartu. Zlato napokon získala Američanka Faulknerová

Jenčušová obsadila 71. miesto

Od úvodu sa snažila dostať do úniku

Prvú olympijskú účasť dobojovala do konca

4.8.2024 (SITA.sk) - Američanka Kristen Faulknerová sa stala nečakanou víťazkou cyklistických pretekov žien s hromadným štartom na OH v Paríži. Zlato si úradujúca majsterka USA a dvojnásobná víťazka etáp na Giro d´Italia vybojovala odvážnym sólom v záverečných troch kilometroch 159 km dlhých pretekov so štartom aj cieľom v Paríži.Striebornú medailu v šprintérskej koncovke tria pretekárok v úniku získala Holanďanka Marianne Vosová , bronz patri jednej z veľkých favoritiek Belgičanke Lotte Kopeckej. Nepopulárne štvrté miesto zostalo pre Maďarku Blanku Vasovú, pretekárky na druhom až štvrtom mieste zaostali o 58 sekúnd za víťazkou.Jediná Slovenka na trase olympijských pretekov žien Nora Jenčušová obsadila 71. miesto s mankom takmer jedenásť a pol minúty na novú olympijskú šampiónku. Viacnásobná majsterka Slovenska a veľmi dobrá dráharka sa však v pretekoch výrazne zviditeľnila, keď ako prvá z celého štartovného poľa sa dostala do úniku."Je mi ľúto, že výsledok neodzrkadľuje moju momentálnu výkonnosť a to, ako sa mi dobre išlo. Otázne je, čo by bolo, keby som nebola v úniku, boli tam pády alebo niečo. To človek nikdy nevie, ale viem, že som mala na iné umiestnenie, čo sa týka výkonu," uviedla Nora Jenčušová v cieli.Ženy čakalo takmer 160 kilometrov vo zvlnenom teréne. Sympatická Spišiačka sa hneď od úvodu snažila dostať do úniku, skúšala to viackrát a napokon jej to vyšlo tak, že bola vpredu úplne sama.V sólojazde absolvovala 30 kilometrov, následne ju dobehlo päť pretekárok z exotických krajín - Bieloruska, Izraelčanka, Vietnamka a sestry Hashimiové z Afganistanu. Pelotón dal tejto skupinke vyše štyroch minút náskoku."Približne 85 kilometrov pred cieľom Nore spadla reťaz práve v úseku stúpania a exotické pretekárky sa zachovali tak, ako to nebýva zvykom - viaceré sa svoju slovenskú súperku snažili tlačiť do kopca, kým jej nenaskočí nazad. To sa ale nestalo, musela zosadnúť a nahodiť si ju sama," informoval špecializovaný web cycling-info.sk.Aj keď pretekárky v úniku boli neskôr podľa predpokladov dostihnuté a Slovenka sa začala prepadávať dozadu, 22-ročná Jenčušová svoju prvú olympijskú účasť dobojovala do konca a do cieľa prišla v skupine s odstupom 11:24 na 71. mieste."Neviem, či by som to hodnotila ako najťažšie preteky v kariére, keďže aj podujatia World Tour sú skoro to isté. Jediná smola bola, že som stavila na zlú kartu. Dúfala som, že únik dobehnú trochu neskôr. Dostihli nás v tom najnevhodnejšom okamihu, dokonca na začiatku stúpania tam aj spadli. Dobiehať to už nebola šanca. Záverečné okruhy potom už len boleli a bolo to utrpenie," dodala Jenčušová.