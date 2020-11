Kiná opäť otvárajú svoje brány. Na aké filmy sa môžete tešiť?

Čo to znamená v praxi a na aké filmy sa môžu diváci tešiť, sa dočítate v článku Asociácie slovenských filmových klubov.

Otvorenie kina nie je udalosťou, ktorá sa dá naplánovať zo dňa deň. Informácia o povolení znovu otvorenia kín zaskočila viacerých prevádzkovateľov. Privítali ju najmä menšie kiná a filmové kluby, ktoré majú stálejšiu základňu fanúšikov. Do dnešného dňa hovoríme o počte zhruba 25 kín z rôznych kútov Slovenska. V programe sa objavia filmy, ktoré sa v kinách kvôli pandémii premietali len krátko (Napr. Milan Sládek, Alchymická pec, Kým sa skončí leto a iné). Napriek predpokladu menšej návštevnosti kín však rad prídu aj dlho odkladané premiéry. „Momentálne máme portfóliu cez 10 titulov, ktoré sme tento rok nestihli odpremiérovať. Rozhodli sme sa teda nečakať a ponúknuť divákovi viaceré nové filmy, ktoré sú žánrovo odlišné. Nevieme, ako sa bude situácia s kinami vyvíjať, no v tejto chvíli ju považujeme za nádejnú. Veríme, že tak potešíme divákov kvalitného klubového filmu. Medzi premiérovými titulmi sa objaví kontroverzný film Corpus Christi, či rozprávka Maškrtné medvedie príbehy.“ prezrádza Lucia Mandincová, PR a marketing ASFK. Kiná dodržiavajú najprísnejšie hygienické opatrenia, majú šachovnicové sedenie a pravidelne dezinfikujú priestory.

Nové premiéry filmov

Medzi nové tituly z katalógu Asociácie slovenských filmových klubov patrí minuloročný oscarový nominant Corpus Christi, ktorý rozpráva príbeh dvadsaťročného Daniela. Ten prejde v nápravnom zariadení pre mladistvých duchovnou premenou. Chcel by sa stať kňazom, ale s jeho trestným registrom na to nemôže ani pomyslieť. Keď ho prepustia a má začať pracovať v stolárstve v malom meste, prezlečie sa po príchode do kňažského a vďaka náhode sa začne starať o miestnu farnosť. Uspeje Daniel vo svojom poslaní? A za akú cenu? Corpus Christi mal predpremiéru na Medzinárodnom filmovom festivale Febiofest, ktorý kvôli pandémii a neustále sa meniacim vyhláseniam organizátori otvorili aj zatvorili v jeden a tej istý deň. Film medzičasom získal množstvo ocenení. Do celoslovenskej distribúcie vstupuje tento štvrtok, 26. novembra a bude premietaný spolu s krátkym animovaným filmom plným irónie: Sh_t happens.

Distribútori mysleli aj na najmenších, ktorý si iste obľúbia animovanú rozprávku Maškrtné medvedie príbehy, ktorá bude mať premiéru 3. decembra. K filmu je vyrobený slovenský dabing o ktorý sa postarali známe herecké postavy ako David Hartl, či Boris Farkaš. Hlavnými postavami príbehu sú dva hladné medvede. Väčšina ich každodenných dobrodružstiev točí okolo toho, ako sa čo najľahšie dostať k niečomu naozaj dobrému na zjedenie. Napriek mnohým nezdarom ich príhody dopadnú šťastne. Film bude premietaný spolu s krátkym predfilmom Cez palubu!.

Začiatkom decembra bude mať premiéru aj český triler režiséra Petra Zelenku Modelár. Film rozpráva príbeh dvoch kamarátov, ktorí v Prahe prevádzkujú prosperujúcu požičovňu dronov. Majiteľ firmy prezývaný Plech, vo voľnom čase raper, sníva o veľkých peniazoch a neochvejných istotách. Chemik a vynikajúci letecký navigátor Pavel, ktorý sa práve vrátil zo zahraničia, sníva o spravodlivosti a osobnom angažmáne v náprave sveta. Drony sú pre bývalých spolužiakov zo strednej školy priepustkou do mnohých oblastí ľudského konania, kam by sa inak nepozreli. Medzi ich klientmi sú prezidentský kandidát i výtvarníci organizujúci happeningy. Drony vo filme monitorujú veterné elektrárne, nosia luxusné kabelky na prehliadke namiesto modeliek alebo sprejujú zo vzduchu Petřínsku rozhľadňu. Keď sa však jeden z hrdinov rozhodne využiť dron na niečo úplne iné, situácia vo firme sa začne komplikovať…

Online projekty naďalej pokračujú

Viaceré kiná ďalej pokračujú aj v online premietaniach. Diváci si teda môžu vybrať, či budú film sledovať z pohodlia domova, alebo sa rozhodnú prísť do kino-sály, ktorá zaručuje kvalitnejší filmový zážitok. Program sa však rôzni. Obľúbenou platformou je online projekt Kino Doma, či VoD platformy. Novinkou dielne ASFK je aj online verzia vzdelávacieho projektu Filmový kabinet deťom, ktorý je určený pre deti prvého stupňa základných škôl a venuje sa téme „animácia“. Deti sa tu dozvedia o rôznych druhoch animačnej techniky, o tom, kto animovaný film vytvára, akými postupmi a ako jednotliví tvorcovia spolupracujú. Projekt sa skladá z troch častí: online prednáška, pásmom slovenských animovaných filmov a kreatívny online workshop. Pre prihlásenie na FKD napíšte mail na adresu mlichova@asfk.sk. V súčasnosti prebieha projekt v obchod formách, online aj fyzicky v kine. Je teda na divákovi, ktorý variant zážitku preferuje.