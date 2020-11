Video: Dominika Mirgová predstavuje videoklip k piesni Ja

Speváčka a textárka Dominika Mirgová zverejnila nový videoklip k piesni Ja. Novým vizuálom tak pomyselne pokrstila svoj album „Noačo?!“, ktorý je aktuálne v predpredaji.





Nový album ponúka 14 skladieb, polovica z nich ponúka také mená ako Tina, Refew, Majself, Mišo Bily, Čis T, Mirga st., Šorty či samotný výkonný producent albumu Adam Adiss Miščík. O mix master celého albumu a aktuálneho klipu Ja sa postaral Marek Šurin, réžie a strihu sa zhostil Dominikin dvorný producent Adiss z Overground Art.Dominika už dávnejšie dokázala, že na hudobnej scéne jej právom patrí miesto. Jej posun od albumu k albumu vidno v každej skladbe, či videoklipe. Nový album dokonca dostal aj špecifický cover.„Keďže stále bola moja tvár ústredná, rozhodli sme sa pre iný štýl, a dali sme na titul albumu kresleného avatara od Lujzy Dubravickej, ktorá mi vytvorila postavu ešte ku klipu Milly. A myslím, že to skvelo vystihuje názov samotného albumu aj s tou 'millou' grimasou,“ uviedla pre médiá speváčka.„Pilotným k albumu mal byť song Noačo?! s Tinou. Nakoniec sme sa rozhodli, že ako prvý vizuál pôjde ku skladbe Ja, lebo je to taká moja osobná výpoveď a žánrovo je pestrejšia. Som tam iná, než sú na mňa ľudia zvyknutí. Milly bola taká frajerská, pre niekoho možno drzá, ale stále som to ja, len som chcela povedať to, čo som si predtým nedovolila. Ľudia radi súdia a dávajú nálepky, že si matka, manželka, žena a toto smieš a toto nie. Preto som sa rozhodla, že toto bude album pre mojich reálnych fanúšikov. Sú tam skladby, kde absolútne neriešim, čo a kto si bude myslieť, poňaté sú mojím názorom na celú situáciu, čo sa mi deje. Tak ako Milly je odvážnejšia, tak Ja je zasa nežnejšia, ženskejšia, a to ma práve na tomto celom baví. Ďakujem preto všetkým za podporu, práve to ma posúva vpred, že moje hudobné Ja má takú skvelú odozvu pritom, ako si plním svoje sny,“ uzatvára Dominika.