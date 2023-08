Kiná ovládnu milovaní korytnačí hrdinovia! Ninja korytnačky: Mutantský chaos nám predstavia teenagerov

Do kín prichádza na prelome letných prázdnin, 3. augusta.

Keby neprišli do kontaktu so záhadným zeleným slizom, boli by z nich obyčajné korytnačky z kanalizácie. Keby sa nestretli so zmutovaným potkanom Splinterom, nestali by sa z nich majstri bojových umení a menovci legendárnych renesančných umelcov Donatella (Donnie), Michelangela (Micky), Leonarda (Leo) a Rafaela (Raf). Ale inak sú to úplne normálni tínedžeri, ktorí milujú dobrodružstvo a neznášajú nudu. Tej majú v poslednom čase dosť, pretože Splinter ich pozorne stráži v ich kanalizačnom brlohu. Celkom oprávnene sa bojí, že ich ľudia neprijmú. Ale aj tie najlepšie bezpečnostné opatrenia majú svoje medzery a jedného dňa korytnačí chlapci preniknú do jednej z nich a narazia na April. Obyčajné „ľudské” dievča, ktoré sníva o tom, že sa stane neohrozenou reportérkou. Spoločne sa rozhodnú vydať po stopách Superflyho, tajomného vládcu podsvetia, na ktorého je polícia krátka. April dúfa, že vďaka tomu si obyvatelia mesta konečne vydýchnu, a korytnačí chlapci dúfajú, že ako superhrdinov ich svet prijme ľahšie. Bohužiaľ, nikto z nich nepočítal s tým, že Superfly je obklopený armádou nebezpečných zmutovaných zločincov, ktorí sa takýchto zelenáčov rozhodne neboja.

To, že sú korytnačky teenagermi, sa tvorcovia rozhodli vyjadriť každou bunkou animovanej snímky. Na ich hlasy použili teenage hercov (v slovenskom znení Lukáš Pišta, Marek Suchitra, Oliver Oswald a Martin Klinčúch), na stvárnenie zvolili štýl, ktorý mal voľnosť a uvoľnenosť teenagerských kresieb. „Bolo to ako: ‚Pamätáš si, keď si bol teenager a nudil si sa v triede a čmáral si na okraj zošita? To je to, čo chceme.‘ Vtedy vaše postavy nemali žiadnu anatómiu, nič nebolo symetrické. Nič nebolo dokonalé,” hovorí o svojej práci a spolupráci s režisérom supervízorka postáv Anne-Claire Leroux. Narušili teda koncept symetrických postáv, ktoré sa v animácii využívajú preto, lebo to uľahčuje animáciu. V Ninja korytnačkách symetrickú postavu nenájdete.

Pri tvorbe mysleli aj na kameru a svetlo. Tvorcovia hovoria o obrovskom experimente, v rámci ktorého sa už dospelí ľudia snažili vžiť do myslí teenagerov snímať a svietiť tak, ako by to robili práve dospievajúce – korytnačky. Ako film napreduje a korytnačky dospievajú, mení sa s nimi aj vzhľad filmu. „Keď sa korytnačky stávajú hrdinami, pozdvihujeme náš štýl snímania, aby sme podporili podtext ich dozrievania,“ hovorí umelecký šéf Kent Seki, „Navyše, nakrútili sme ich svet a svet dospelých dvoma rôznymi spôsobmi. Ich tínedžerský svet je frenetický. Vo svete dospelých sa náš film stáva formálnejším.“

Nechajte sa uniesť nielen novými príbehmi, ale aj revolučne novým komiksovým vizuálnym spracovaním nových Ninja korytnačiek, ktoré v kinách opäť spoja deti s rodičmi a rodičov s deťmi.

Nový akčný animák pre celú rodinu Ninja korytnačky: Mutantský chaos prináša do kín distribučná spoločnosť CinemArt Sk už 3. augusta.