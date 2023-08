Osobné veci Freddieho Mercuryho pôjdu do dražby, je medzi nimi aj jeho milovaný klavír (foto)

Veci zanechal blízkej priateľke

Milované krídlo Yamaha

povedal špecialista aukčného domu Gabriel Heaton.

3.8.2023 (SITA.sk) - Viac ako 1 400 osobných predmetov speváka Freddieho Mercuryho , vrátane jeho okázalých scénických kostýmov, ručne písaných textov skladby Bohemian Rhapsody a klavíra, ktorý použil pri skladaní najväčších hitov skupiny Queen , bude vystavených na bezplatnej výstave v Sotheby's v Londýne predtým, ako ich uvedú do aukcie.Rozsiahla zbierka spevákových osobných vecí, ktoré zostali Mercuryho blízkej priateľke Mary Austinovej, zostala nerušená v jeho sídle v západnom Londýne 30 rokov od jeho smrti v roku 1991. Austinová v apríli v rozhovore pre BBC povedala, že sa rozhodla predať takmer všetky veci, aby „uzatvorila túto veľmi výnimočnú kapitolu“ v jej živote.Medzi stovkami Mercuryho osobných pokladov patrili jeho oslnivé flitrové obleky, kožené bundy a honosný červený plášť a koruna, ktorú mal na svojom poslednom vystúpení Queen v roku 1986, ako aj predtým nevídané pracovné návrhy hitov Don't Stop Me Now, We Are the Champions a Somebody to Love.Očakáva sa, že ručne písaný návrh Bohemian Rhapsody, ktorý ukazuje, že Mercury experimentoval s pomenovaním piesne Mongolian Rhapsody predtým, ako ju preškrtol, vynesie 800-tisíc až 1,2 milióna libier.Hviezdou predstavenia je však Mercuryho milované krídlo Yamaha, ktoré by sa mohlo predať za dva až tri milióny libier.Klavír prežil niekoľko sťahovaní, dostal sa do centra pozornosti v jeho sídle a bol srdcom Mercuryho hudobného a osobného príbehu od roku 1975 až do jeho smrti. „Zo všetkých predmetov, ktoré mal, je to ten, ktorý pre neho znamenal najviac,“Medzi ďalšie zaujímavosti patrí Mercuryho umelecká zbierka s dielami Pabla Picassa Marca Chagalla , ručne písané pozvánky na jeho narodeninové oslavy a večere a jeho eklektické zbierky starožitného nábytku, japonských kimon a figúrok mačiek.