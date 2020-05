King Shaolin prichádza s novým vyzretejším albumom Mind Game

Tradičná kingshaolinovská melodickosť je už typickým prvkom ich hudby, vďaka ktorej slovenskú po anglicky spievajúcu kapelu rozoznáte hneď na prvé počutie. Teraz King Shaolin prichádza s novým albumom Mind Game, ktorého rovnomenný singel môžete počuť v rádiách.

Nový album nesie v sebe mnoho autenticity, pocitov a zažitých momentov, preto je aj akousi hudobnou výpoveďou. Na rozdiel od prvého a druhého albumu je trochu vážnejší, menej mainstreamový, ale stále spriaznený popovej hudbe, ktorá je blízka spevákovi, skladateľovi i producentovi Domi Stoffovi. „Tento album sme nazvali Mind Game hlavne kvôli tomu, že máme pocit, že čo vlastne človek robí na Zemi, permanentne je, že bojuje sám so sebou vo svojej mysli. Neustále zápasí s vlastným strachom z toho, ako ho bude vnímať okolie, alebo rieši morálne hodnoty, či poprípade si nevie odpustiť niektoré pochybenia, ktoré počas života spravil. Je to moja výpoveď, ktorá mi pomohla vypustiť všetky veci, ktoré ma v tom období zasiahli, či už pozitívne alebo negatívne,“ prezrádza Domi.

„Mám v sebe pocit hrdosti a naplňujúceho šťastia. Náš tretí štúdiový album Mind Game si už hľadá cestu k ľuďom. Tentoraz to bol pre mňa extra intenzívny zážitok, lebo som po prvýkrát robil celý proces od songwrittingu cez produkciu až k mixáži zvuku. Konečne znie moja hudba tak, ako som to vždy cítil a chcel,“ s úsmevom hovorí Domi, ktorý mal pod palcom celý album v King Shaolin Studios a o master skladby sa postaral Ecson Waldes z českého Biotech Studio. Výsledkom je deväť skladieb už tradične v anglickom jazyku a zmes elektroniky, ale aj akustickej gitary. Príjemný ženský element vnáša hlas Michaely Mäsiarovej v skladbe Oh, Little Boy.

V súčasnej situácii, v ktorej sa ocitol celý svet, ani kapela King Shaolin nestráca entuziazmus a pracuje na zlepšeniach live performance, aby boli pripravení na obdobie, keď sa začne opäť hrávať. Hľadajú vylepšenia svojej svetelno-vizuálnej show a spevák Domi skladá nové skladby. „Mind Game“ je dielo, na ktorom som sa asi najviac priučil, čo sa remesla týka. No čo som zistil, že najdôležitejšie pri tvorbe je vedieť sa pozrieť na seba zvrchu, vedieť prijať kritiku a byť otvorený absolútnej zmene. Tá otvorenosť človeku nakoniec prinesie vytúžený výsledok. Želám tomuto médiu aj všetkým skladbám, aby čo najviac ľuďom skrášlil deň alebo naopak, aby umožnil poslucháčom vypustiť potlačené emócie,“ dodáva Domi.

Spotify link na album: https://open.spotify.com/album/3YqCASB5h6YVquKiHIvexv Spinaker link na album: https://www.spinaker.sk/king-shaolin-mind-game

Informácie poskytol manažér Michal Neffe.