Americká armáda vyslala do vesmíru svoj záhadný raketoplán, otestuje bezdrôtový prenos energie

18.5.2020 (Webnoviny.sk) - Americké vojenské letectvo úspešne vyslalo do vesmíru na ďalšiu tajnú misiu svoj vesmírny raketoplán X-37B. Na obežnú dráhu ho v nedeľu z Mysu Canaveral vyniesla raketa Atlas 5. Stroj známy aj ako Orbital Test Vehicle (OTV) na obežnej dráhe vypustí satelit a vykoná viacero experimentov vrátane testovania technológie bezdrôtového prenosu energie a vplyvu radiácie na semená a ďalšie materiály. Je to už šiesta misia X-37B, píše spravodajský portál BBC.Víkendový štart bol venovaný pracovníkom v prvej línii a osobám, ktoré postihla pandémia. Raketa mala na kryte nákladu pre nich napísaný odkaz.Program súvisiaci s X-37B, ktorý začal v roku 1999, je utajený a je o ňom známych málo informácií.Stroj, ktorý postavil Boeing, pripomína menšiu verziu už nepoužívaných raketoplánov amerického vesmírneho programu, je deväť metrov dlhý, ťažký takmer päť ton a má rozpätie 4,5 metra.Na obežnej dráhe ho poháňajú solárne panely a dokáže pristáť na pristávacej dráhe, podobne ako spomínané raketoplány.Po prvý raz X-37B letel do vesmíru v apríli 2010 a vrátil sa po ôsmich mesiacoch. Naposledy sa raketoplán vrátil v októbri 2019, po tom, čo na obežnej dráhe strávil 780 dní.Dĺžka súčasnej misie, ktorá obsiahne viac experimentov ako predošlé, nie je známa.