King Shaolin štúdiovým live videom k skladbe Emotions predstavuje nové EP

Titulnú skladbu s rovnomenným názvom formácia predstavuje v live prevedení aj s hudobným hosťom z bratislavského štúdia Rita, v ktorom spevák a skladateľ Domi Stoff pôsobí ako producent. Novinka zanecháva obsahom emotívnu stopu, ktorá sa pretavila do ambientných zvukov a gitár.

Dielo uzavrela osobná spoveď

Materiál na nové EP vznikal prirodzene dlhšie a finálne dielo doplnila skladba so silným osobným posolstvom lídra kapely Domiho Stoffa. „Emotions je veľmi osobná skladba, ktorá hovorí priamo ku konkrétnej osobe, ktorá bola súčasťou môjho života veľmi dlhý čas, no, žiaľbohu, už nie je. Skladba je odkazom, ktorého posolstvo smeruje k tomu, že nikdy na teba nezabudnem, mám ťa rád a som rád, že si šťastná,“ hovorí Domi Stoff a s úsmevom pokračuje: „Moja hudba teraz totiž funguje ako taký tajný messenger.“

Skladba Emotions ako jediná bola skomponovaná výhradne pre nové EP. „Skladby Change a Im with myself som mal rozrobené už dlhšiu dobu, no cítil som, že potrebujem spraviť nejakú našlapanú koncertnú pieseň so silno osobným obsahom,“ ozrejmuje Domi. Skladanie a produkovanie Emotions opisuje spevák ako zážitok blízky modlitbe alebo písaniu si do denníka. Preto sa s kapelou rozhodli nazvať aj celé EP podľa tejto skladby.

Emócie aj vo videu

Formácia King Shaolin je aktuálne „rozlezená“ po celej slovenskej malebnej krajine, preto je pre kapelu často komplikované nakrúcať videoklipy. Už dlhšie nenakrúcali live video, a preto sa zhodli na tom, že by bolo krásne odprezentovať nový singel práve live prevedením, kde ľudia ucítia emócie zo živej nahrávky.

King Shaolin je kapela s rockovým nábojom, takže aj v skladbe Emotions sa nachádzajú gitary a to rovno tri. „Tri gitary môžu síce trochu komplikovať live performance, ale cítil som, že to táto skladba potrebuje. Použil som aj ambientné zvuky výkrikov, ktoré majú pripomínať výkrik duše vypustený myšlienkou,“ opisuje Domi Stoff obsah piesne v symbolickom prevedení tónov.

Ako hosťa si kapela pozvala talentovaného producenta a gitaristu Ľubomíra Mazáka, s ktorým spevák spolupracuje v štúdiu RITA. „Keďže v skladbe sa nachádza o gitaru viac, ako je bežné pre našu kapelu, a ide o veľmi podstatnú gitaru s nosným partom, preto sme zavolali na nakrúcanie skvelého človeka Ľubomíra Mazáka, ktorý si zrušil všetky plány vo svojom nabitom programe, zúčastnil sa nahrávania a prispel svojim talentom k vytvoreniu tohto pre nás pamätného vizuálno-hudobného záznamu, za čo sme mu veľmi vďační,“ uzatvára spevák.



Kapela King Shaolin, ktorá ročne odohrá okolo 90 koncertov, je momentálne v plnom prúde a absolvuje letné akcie a festivaly. Najbližšie ju budete môcť zažiť:

19.8. Domaša Priehrada – Nova Fest

19.8. Michalovce – Zemplínsky Jarmok

25.8. Bardejov – Bardejovský Jarmok

26.8. Gbely – Peace Fest

27.8 Myjava – Sviatky Piva

2.9. Handlová – Dni Baníkov

4.9. Most pri Bratislave – Dni Obce

10.9 Komárno – Vínne Korzo

16.9. Pezinok – Vinobranie

13.10. Levice – Jarmok