Nesmrteľnú kráľovnú belkanta Editu Gruberovú si SND pripomenie špeciálnym galakoncertom

V Bratislave ju nechceli, svet ju miloval

Hviezdne sólistické obsadenie

8.8.2022 (Webnoviny.sk) -Nazývali ju kráľovná belkanta, diva divissima či primadonna assoluta, ale aj cárovná spevu, kráľovná koloratúry, hlas slávika a božská Edita. Publikum najprestížnejších operných domov sveta nadšene stálo, ešte len keď prichádzala na javisko.Svetová operná legenda Edita Gruberová, ktorá patrí medzi najlepšie koloratúrne sopranistky všetkých čias, začínala svoju spevácku kariéru na javisku Slovenského národného divadla.Výnimočnú osobnosť opernej divy si SND pripomenie galakoncertom Edita Gruberová Tribute, ktorý v sobotu 10. septembra slávnostne otvorí 103. divadelnú sezónu."Podľa vzoru úspešného galakoncertu Peter Dvorský 70 z minulej sezóny pokračujeme v uvádzaní špeciálnych podujatí tohto typu. Veríme, že z otváracích galakoncertov sezóny venovaných výnimočnej slovenskej osobnosti operného sveta sa stane tradícia, ktorú si operné publikum zamiluje," hovorí riaditeľ Opery SND Lubor Cukr.Edita Gruberová bola výnimočný zjav na operných javiskách. V Opere SND profesionálne debutovala ako Rosina v Rossiniho komickej opere Barbier zo Sevilly v roku 1968. Pre zlý kádrový profil však pre ňu v Bratislave nebolo miesto. Musela odísť do Banskej Bystrice, kde sa stala členkou operného súboru Divadla Jozefa Gregora Tajovského.V roku 1970 Edita Gruberová debutovala vo Viedenskej štátnej opere v úlohe Kráľovnej noci v Mozartovej opere Čarovná flauta. Postavu obdarenú extrémnymi výškami spievala vo Viedni, ale aj na iných scénach počas nasledujúcich 14 rokov viac ako 140-krát.Vo Viedni ju spočiatku obsadzovali do menších rolí. Obrat v kariére prišiel v roku 1976, keď odspievala Zerbinettu v opere Richarda Straussa Ariadna na Naxe. Vtedy mladú speváčku zaregistrovalo medzinárodné publikum a ešte v tom istom roku debutovala v Metropolitnej opere v New Yorku.Edita Gruberová si rýchlo podmanila všetky svetové operné scény. Okrem Viedenskej štátnej opery a Metropolitnej opery v New Yorku pôsobila v Bavorskej štátnej opere v Mníchove, Kráľovskej opere Covent Garden v Londýne aj milánskej La Scale. Medzi jej najdôležitejšie naštudované operné postavy patria belkantové hrdinky Lucia (Lucia z Lammermooru), Elvira (Puritáni), Elisabetta (Roberto Devereux) či Mozartova Donna Anna (Don Giovanni), alebo Straussova Zerbinetta (Ariadna na Naxe).Na javiskách veľkých operných domov spievala neuveriteľných 51 rokov."Hlas Edity Gruberovej bol zázračný. Počas celej kariéry fascinoval krištáľovou priezračnosťou, mimoriadnym zvládnutím vysokých tónov, virtuóznou technikou, unikátnym dynamickým rozpätím a optimálnym vyvážením racionálneho prístupu a hlbokej emocionality," opisuje výnimočnosť opernej legendy dramaturg Opery SND Jozef Červenka.Edita Gruberová nečakane zomrela 18. októbra 2021 vo veku 74 rokov.Poctu Edite Gruberovej na javisku SND vzdajú slovenské aj svetové operné hviezdy. Je medzi nimi aj legendárny mexický tenorista Francisco Araiza, dlhoročný javiskový partner Edity Gruberovej. Galakoncert v Bratislave bude jednou z výnimočných príležitostí počuť Araizu spievať naživo, keďže profesionálnu kariéru už ukončil.Ďalšou hviezdnou hostkou bude americká sopranistka Brenda Rae, ktorá pravidelne účinkuje v najprestížnejších operných domoch, ako je Metropolitná opera v New Yorku, Bavorská štátna opera v Mníchove či v Covent Garden v Londýne. Dôkazom umeleckej kvality tejto medzinárodne etablovanej sopranistky je aj jej tohtoročný debut na Salzburskom festivale v Mozartovej Čarovnej flaute v úlohe Kráľovnej noci – v jednej z kľúčových úloh, ktorými sa v opernom svete preslávila samotná Edita Gruberová.Niektoré hudobné čísla príznačné pre kariéru Gruberovej odznejú na galakoncerte v Opere SND práve v podaní Brandy Rae."V programe galakoncertu Edita Gruberová Tribute prostredníctvom árií mapujeme kariérne míľniky a repertoár tejto opernej divy. Na galakoncerte zaznejú árie z Donizettiho opier Roberto Devereux, Lucia di Lammermoor, Maria Stuarda aj Linda di Chamounix, ale aj z Mozartovej opery Don Giovanni a Čarovná flauta či Straussovej opery Ariadna na Naxe a ďalších," približuje dramaturg Opery SND Jozef Červenka.Spomedzi slovenských operných hviezd diváci uvidia vôbec prvýkrát na javisku SND sopranistku Slávku Zámečníkovú, ale aj Simonu Šaturovú, Ľubicu Vargicovú a Pavla Bršlíka.Nebudú chýbať ani slovenské koloratúrne sopranistky Martina Masaryková, Mariana Sajko a Andrea Vizvári. Dirigovať bude nový šéfdirigent Opery SND Kevin Rhodes.Ďalší hviezdni hostia a bývalí kolegovia Edity Gruberovej si zaspomínajú na opernú legendu prostredníctvom videodokrútok. Program bude doplnený aj záznamami a fotografiami z vystúpení Edity Gruberovej. Hudobnú udalosť roka doplní výstava LA GRUBEROVÁ vo foyeri opery a baletu. Vstupenky na galakoncert si možno zakúpiť online alebo v pokladnici SND.