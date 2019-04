KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Cyntoryn zvieratiek a Hellboy

Cyntoryn zvieratiek

Hellboy

Princ Krasoň

After: Bozk

Láska medzi regálmi

Modlitba

Keď sa hráte so smrťou, môžete sa veľmi ľahko aj spáliť. Niekedy je lepšie ak mŕtvi zostanú mŕtvymi. Cyntoryn zvieratiek je adaptáciou rovnomenného slávneho hororu Stephena Kinga. Ten o tejto svojej knihe prehlásil, že ju považuje za svoj najdesivejší román. Pre fanúšikov hororov nemôže existovať lepšie odporúčanie.Obľúbený temný hrdina Hellboy sa vracia na plátna kín v plnej paráde. Pod hlavičkou ÚPVO (Úradu pre paranormálny výskum a obranu) sa vydáva do Londýna, kam sa zo záhrobia vrátila obávaná čarodejnica Nimue. „Krvavá Kráľovná“ potrebuje nabrať silu, pretože v dávnych dobách ju zabil samotný kráľ Artuš a kusy jej rozštvrteného tela ukryl v rôznych častiach Anglicka. Hellboy teraz musí zabrániť, aby Nimue na svet ľudí zoslala smrtiacu morovú ranu. Rohatý cynik má našťastie po svojom boku nevlastného otca, profesora Trevora Bruttenholma, a kamarátku Alice, mimoriadne nadané médium. Spolu s nimi odhalí šokujúcu pravdu o svojom pôvode i o tom, aké je jeho skutočné poslanie.Čo majú spoločné Snehulienka, Šípková Ruženka či Popoluška? Všetky sú zaľúbené do Princa Krasoňa. Ešte keď bol malý chlapček, zlomyseľne ho zakliala zlá kráľovná. Odvtedy sa do neho každé dievča v kráľovstve beznádejne zaľúbi. Aby prelomil kliatbu a našiel pravú lásku, vydá sa na dobrodružnú cestu. Spoločnosť mu robí neznámy cudzinec Lenny o ktorom ani netuší, že to v skutočnosti dievča Lenore, prezlečené za chlapca a jediné dievča v krajine na ktorú kliatba neplatí. Rozprávka od tvorcov Shrek prinesie vtipný príbeh pre celú rodinu o odvážnych a správnych rozhodnutiach či pravej láske.Tessa je slušne vychované dievča, ktoré randí s milým, spoľahlivým chlapcom. V živote má jasný cieľ, ambície a matku, ktorá dohliada, aby to tak zostalo. Lenže hneď v prvý deň na vysokoškolskom internáte narazí na Hardina, chalana so strapatými hnedými vlasmi, sebavedomým britským prízvukom, s pírsingom v pere a ten jej nabúra všetky ideály, v ktoré dovtedy verila… Knižný bestseller a fenomén sa dočkal filmového spracovania.Christian je bitkár a muž s pochybnou minulosťou, ktorý svojím zjavom pripomína pitbula. Jednu etapu má za sebou, druhú začína ako pomocná sila vo veľkosklade, kde je jeho najžiarivejšou perspektívou možnosť obsluhovať vysokozdvižný vozík. Pre niekoho, kto sotva zvláda svoj vlastný život a vegetuje na sociálnom dne, je aj toto veľká výzva. Christiana sa ujíma veterán Bruno a zasväcuje ho do mikrokozmu, v ktorom sa žije podľa špecifických pravidiel a vo svojráznych bublinách jednotlivých oddelení. Počas jednej prestávky stretáva Christian prostorekú a očarujúcu Marion z oddelenia lahôdok. Láska medzi regálmi je krehká, civilná a realistická romanca z miesta, odkiaľ nevidieť nebo.Príbeh dvadsaťdvaročného Thomasa, ktorý prichádza do katolíckeho rehabilitačného centra vo francúzskych Alpách, aby tu zabojoval so závislosťou od heroínu, je štúdiou (ne)dobrovoľnej rehole a premeny prchkého adolescenta na svojbytnú duchovnú bytosť. Najväčšími prednosťami filmu sú neokázalá, precízna réžia, odvaha rozprávať príbeh v bolestivom detaile a brilantné herecké obsadenie. Kahnov film je pokornou charakterovou štúdiou i formálne čistou, tichou oslavou ľudského súcitu a odhodlanosti – nenápadnou, ale prenikavou a nesentimentálnou snímkou o viere, možnostiach nápravy, rôznych podobách závislosti a ťažkej voľbe medzi láskou k človeku a láskou k Bohu.