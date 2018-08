KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Dôverný nepriateľ prichádza do kín

Dôverný nepriateľ

Equalizer 2

Môj neznámy vojak

BlacKkKlansman

Mama Brasil

Mladí manželia Zuzana a Andrej sa sťahujú z Bratislavy do Tatier, aby na samote odrezaní od sveta na vlastnej koži otestovali Andrejovo životné dielo – prototyp inteligentného domu. Idylka dokonalého života v réžii modernej technológie sa však čoskoro mení na nočnú moru a boj o život. Revolučný server, ktorý bol vytvorený s cieľom, aby uľahčil životy svojich majiteľov, sa vymkne spod kontroly a nečakane sa obráti proti svojmu stvoriteľovi. Ide len o vrtoch a nedokonalosť testovanej technológie? Alebo riadi dom niekto ďalší?Napínavý slovenský thriller so šokujúcim záverom zmení váš pohľad na moderné technológie, ktoré nás sprevádzajú na každom kroku. Navždy.V hlavnej úlohe: inteligentný dom a milostný trojuholník budúcnosti: "On - Ona a Dom"Má vôbec ľudská láska a človek šancu v milostnej šachovej partii proti stroju, ktorý sám stvoril a vypracoval do dokonalosti?Equalizer 2 nadväzuje na prvý film, v ktorom bývalý člen elitnej špeciálnej jednotky Robert McCall predstieral vlastnú smrť, aby mohol dožiť v pokoji bostonského predmestia. Vďaka vlastnému zmyslu pre spravodlivosť sa však nechal zatiahnuť do ďalšieho súboja. Vieme, čoho všetkého je Robert schopný, aby priniesol spravodlivosť tým, ktorí už stratili všetku nádej. Ako ďaleko však zájde, keď sú v ohrození jeho najbližší?Za filmom Môj neznámy vojak sa skrýva potlačená rodinná história - konkrétne história režisérkinej vlastnej rodiny. Keď ich navštívila na Ukrajine, tak objavila fotoalbumy, v ktorých bola zo starých fotografií nožnicami vystrihnutá jedna postava. Trvalo nejakú dobu, kým sa dopátrala aspoň fragmentov príbehu, ktorý sa jej rodina pokúsila vymazať: Je to príbeh jej prastrýka, jedného z vojakov sovietskych okupačných armád, ktoré vtrhli do Československa v roku 1968. Jej prastrýko nedokázal uniesť svoju vinu a po návrate domov na Ukrajinu spáchal samovraždu. Mohol by to byť príbeh ktoréhokoľvek z mladých vojakov, ktorí stáli na tankoch v auguste 1968 v Československu. Od tohoto inšpiračného bodu sa začala odvíjať režisérkina práca na filme z perspektívy “okupanta,” ktorá si kladie otázky o tom, ako sa ľudská bytosť v mašinérii vojny a globálnych mocenských bojov okupantom stane, a ďalej, aké to pre človeka má dôsledky.Neuveriteľný príbeh historicky prvého černošského policajta v Colorade, ktorý sa rozhodol infiltrovať do Ku-klux-klanu. Režisér Spike Lee boduje s čiernou krimi komédiou, ktorá je síce retro, ale zároveň mrazivo aktuálna.Irenin svet, to sú jej štyria synovia, manžel rojko, nešťastne vydatá sestra, rozpadajúci sa domček na predmestí Ria de Janeiro, neustály ruch, radosť, pusinky, objímanie, slzy, more a starosť, aby všetci boli najedení, umytí, šťastní a milovaní. Keď jej najstarší syn Fernando dostane príležitosť hrať profesionálne hádzanú v Nemecku, je šťastná, ale najradšej by ho nikam nepustila. Najobyčajnejší príbeh o rodičoch a deťoch od brazílskeho režiséra Gustava Pizzia v hlavnej úlohe s okúzľujúcou Karim Teles, dojíma, zabáva, zahrieva a sľubuje, že život má veľa farieb a nových začiatkov.