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Kino u vás doma: Nábytok a doplnky pre autentickú atmosféru
Ste milovníkmi kina no taktiež si radi užívate pri sledovaní svojho obľúbeného filmu domáce pohodlie?
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Zariadenie obývacej izby s LED osvetlením (zdroj: XXXLutz.sk)
Domáce kino ponúka kombináciu filmového zážitku z kinosály a domáceho pohodlia. Vďaka našim jednoduchým tipom si môžete domáce kino zariadiť aj vo svojej obývačke!
Sedacia súprava: Filmový maratón v maximálnom pohodlí
Najdôležitejším kúskom domáceho kina, okrem samotnej TV, je nepochybne komfortná pohovka. Ak pri sledovaní televízie preferujete naozaj maximálny relax, oceníte vo svojej obývačke rozkladaciu sedačku, na ktorej si môžete vystrieť nohy alebo úplne ľahnúť. Vďaka moderným rozkladacím mechanizmom sedacích súprav nebude navyše príprava na filmový večer zdĺhavá ani náročná.
V teple a pohodlí vďaka vankúšom a dekám
Máte pocit, že vašej sedačke ešte niečo chýba? Máte pravdu! Pri sledovaní filmu sa totiž nezaobídete bez vankúšov rôznych veľkostí, farieb a tvarov. Vankúše doplnia najmä v chladných mesiacoch prikrývky a deky vďaka ktorým bude gauč maximálne útulný.
Osvetlenie, ktoré doplní atmosféru
Okrem mäkkého textilu si filmová atmosféra vyžaduje aj správne svetlo. Silnému stropnému svietidlu sa radšej vyhnite, pretože vytvára nepríjemné odlesky na obrazovke.
Obľúbené sú LED pásiky umiestnené za televízorom alebo pod TV stolíkom. Tlmené svetlo dopadajúce na stenu za obrazovkou znižuje únavu očí pri sledovaní v tme a opticky zlepšuje kontrast obrazu. Ak však preferujete o niečo viac svetla v miestnosti, zvoľte stojaciu lampu v rohu miestnosti, ktorá vytvorí príjemné šero.
Občerstvenie poruke vďaka odkladaciemu stolíku
Nebolo by to správne kino bez chutného občerstvenia. Aby ste nemuseli mať misku s pukancami položenú na sedačke, odkladací stolík je nevyhnutným doplnkom. Ideálnou voľbou je konferenčný stolík s dostatočnou plochou pre všetkých členov rodiny, prípadne praktické príručné stolíky, ktoré sa dajú zasunúť priamo nad lakťovú opierku sedačky.
Ak ale chcete mať jedlo a nápoje naozaj na dosah ruky, odporúčame podnos na pohovku, vďaka ktorému si môžete nápoje uložiť bezpečne na pohovku.
Obývacia stena s LED podsvietením (zdroj: XXXLutz.sk)
TV komoda ako základ domáceho kina
Plánujete využívať domáce kino pravidelne? Uistite sa, že máte správne umiestnenú televíziu a vyriešený káblový manažment. Stolík pod televízor postavený na zemi so správnou výškou, alebo závesná TV komoda zabezpečí umiestnenie televízie v správnej výške.
Textilné doplnky pre doplnenie atmosféry
Celkovú filmovú atmosféru funkčného domáceho kina uzatvoria správne závesy a koberce. Zatemňovacie závesy z hrubších materiálov účinne zabránia presvitaniu denného svetla či pouličných lámp, čím vytvoria v miestnosti tmu ako v skutočnej kinosále. Priestranný kusový koberec pod konferenčným stolíkom zas nielen zahreje nohy, ale výrazne stlmí ozvenu v miestnosti a zlepší celkovú akustiku pri sledovaní vášho obľúbeného filmu.
Náš tip: Ak chcete zvukovú kulisu posunúť na vyššiu úroveň, zvážte akustické panely. Okrem toho, že slúžia ako moderný dekoračný prvok na stenu, pohlcujú ozvenu a zlepšujú čistotu zvuku z TV.
So správnym zariadením obývacej izby už nemusíte chodiť pre filmový zážitok do kina. Rozkladacia pohovka so správnym osvetlením, praktickým odkladacím stolíkom a TV skrinkou vybavia vašu domácnosť všetkým čo potrebujete, aby ste si kino priniesli rovno domov.
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