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Max je Supernova! Štyri mestá zažili víkend plný hudby, rozprávok a rodinnej zábavy
Rozprávkové postavy, hudba, tanec, detský smiech a množstvo spoločných zážitkov. Takto vyzeral minulý víkend 17. a 18. októbra v Trnave, Nitre, Trenčíne a Poprade, kde nákupné centrá Max ...
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20.10.2026 (SITA.sk) - Rozprávkové postavy, hudba, tanec, detský smiech a množstvo spoločných zážitkov.
Takto vyzeral minulý víkend 17. a 18. októbra v Trnave, Nitre, Trenčíne a Poprade, kde nákupné centrá Max oslávili svoju premenu na Supernova Max. Dvojdňové podujatia MAX JE SUPERNOVA premenili centrá na miesta plné zábavy, dobrej nálady a rodinnej festivalovej atmosféry.
Každé mesto ponúklo vlastný program a originálne zážitky. V Trenčíne patrilo pódium hudbe, tancu a obľúbenému Spievankovu. O zábavu sa postarali aj miestne tanečné a folklórne súbory, súťaže a kvízy. Poprad vtiahol návštevníkov do rozprávkového sveta Čarovnej Alice v krajine zázrakov. Atmosféru rozprúdili tanečníci FEARLESS dance group aj vystúpenia ZUŠ Štefánikova.
Trnava sa premenila na veselý festival maskotov, kde sa striedali tanečné vystúpenia, spoločné fotografovanie a súťaže. V Nitre zase čarovala Škola mágie, zatiaľ čo folklórny súbor Zobor, mažoretky a detský folklórny súbor Borinka priniesli na pódium hudbu a tanec. Malí návštevníci si v tvorivých dielňach vyrábali tematické dekorácie a naplno si užívali tvorivú atmosféru celého podujatia.
Fotogaléria k článku: Štyri mestá zažili víkend plný hudby, rozprávok a rodinnej zábavy
Naprieč všetkými štyrmi mestami nechýbali farebné balóny, maľovanie na tvár, fotokútiky, sladké prekvapenia ani množstvo darčekov. Veľkým lákadlom bolo tiež Koleso šťastia s viac ako 2 000 cenami. Jednou z hviezd víkendu bol aj nový maskot COSMO, s ktorým sa deti mohli stretnúť, zatancovať si a odniesť si spoločnú fotografiu na pamiatku.
"Víkendové oslavy ukázali presne to, čím chceme, aby naše centrá boli – miestami, kde sa ľudia nielen stretávajú pri nákupoch, ale kde spoločne trávia čas a vytvárajú si zážitky. Teší nás, že sme mohli novú kapitolu Supernova Max odštartovať práve takto, spolu s rodinami a miestnymi komunitami. Našou ambíciou je prinášať podobné zážitky počas celého roka," uviedol Markus Pinggera, Managing Director of Supernova Group.
Víkendové oslavy symbolicky otvorili novú kapitolu štyroch obchodných centier. Supernova Max nadväzuje na ich rozsiahlu modernizáciu, nové značky a služby. S novým menom prichádza aj ambícia byť miestom spoločných stretnutí, oddychu a zážitkov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Max je Supernova! Štyri mestá zažili víkend plný hudby, rozprávok a rodinnej zábavy © SITA Všetky práva vyhradené.
Takto vyzeral minulý víkend 17. a 18. októbra v Trnave, Nitre, Trenčíne a Poprade, kde nákupné centrá Max oslávili svoju premenu na Supernova Max. Dvojdňové podujatia MAX JE SUPERNOVA premenili centrá na miesta plné zábavy, dobrej nálady a rodinnej festivalovej atmosféry.
Každé mesto ponúklo vlastný program a originálne zážitky. V Trenčíne patrilo pódium hudbe, tancu a obľúbenému Spievankovu. O zábavu sa postarali aj miestne tanečné a folklórne súbory, súťaže a kvízy. Poprad vtiahol návštevníkov do rozprávkového sveta Čarovnej Alice v krajine zázrakov. Atmosféru rozprúdili tanečníci FEARLESS dance group aj vystúpenia ZUŠ Štefánikova.
Trnava sa premenila na veselý festival maskotov, kde sa striedali tanečné vystúpenia, spoločné fotografovanie a súťaže. V Nitre zase čarovala Škola mágie, zatiaľ čo folklórny súbor Zobor, mažoretky a detský folklórny súbor Borinka priniesli na pódium hudbu a tanec. Malí návštevníci si v tvorivých dielňach vyrábali tematické dekorácie a naplno si užívali tvorivú atmosféru celého podujatia.
Fotogaléria k článku: Štyri mestá zažili víkend plný hudby, rozprávok a rodinnej zábavy
Naprieč všetkými štyrmi mestami nechýbali farebné balóny, maľovanie na tvár, fotokútiky, sladké prekvapenia ani množstvo darčekov. Veľkým lákadlom bolo tiež Koleso šťastia s viac ako 2 000 cenami. Jednou z hviezd víkendu bol aj nový maskot COSMO, s ktorým sa deti mohli stretnúť, zatancovať si a odniesť si spoločnú fotografiu na pamiatku.
"Víkendové oslavy ukázali presne to, čím chceme, aby naše centrá boli – miestami, kde sa ľudia nielen stretávajú pri nákupoch, ale kde spoločne trávia čas a vytvárajú si zážitky. Teší nás, že sme mohli novú kapitolu Supernova Max odštartovať práve takto, spolu s rodinami a miestnymi komunitami. Našou ambíciou je prinášať podobné zážitky počas celého roka," uviedol Markus Pinggera, Managing Director of Supernova Group.
Víkendové oslavy symbolicky otvorili novú kapitolu štyroch obchodných centier. Supernova Max nadväzuje na ich rozsiahlu modernizáciu, nové značky a služby. S novým menom prichádza aj ambícia byť miestom spoločných stretnutí, oddychu a zážitkov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Max je Supernova! Štyri mestá zažili víkend plný hudby, rozprávok a rodinnej zábavy © SITA Všetky práva vyhradené.
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