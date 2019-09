Kiribati po zneuznaní Taiwanu nadviazalo diplomatické vzťahy s Čínou

Čínsky minister zahraničných vecí Wang I, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 28. septembra (TASR) - Tichomorský ostrovný štát Kiribati nadviazal diplomatické vzťahy s Čínou iba niekoľko dní po tom, ako ich prerušil s Taiwanom, ktorý Peking považuje za súčasť čínskeho územia. Tlačová agentúra AFP to uviedla v sobotu s odvolaním sa na správy čínskych štátnych médií.Podľa údajov agentúry Sinchua podpísali čínsky minister zahraničných vecí Wang I a kiribatský prezident Taneti Mamau príslušné komuniké v piatok popri klimatickom summite OSN v New Yorku. Tento krok prišiel v príhodnom čase pre Peking, ktorý si o niekoľko dní pripomenie 70. výročie založenia Čínskej ľudovej republiky.Kiribati prerušilo svoje vzťahy s Taiwanom minulý týždeň v piatok. Kiribatská vláda sa totiž rozhodla uznať Čínu, čo Peking "vysoko ocenil", zatiaľ čo Tchaj-pej to označil za "veľmi poľutovaniahodný" krok. V ten istý týždeň prerušili diplomatické vzťahy s Taiwanom aj Šalamúnove ostrovy.Zvrchovanosť Taiwanu najnovšie uznáva už len 15 krajín sveta, ktoré sa nachádzajú prevažne v Latinskej Amerike a Tichomorí. Tchaj-pej obviňuje Peking, že využíva "dolárovú diplomaciu", aby odlákal aj týchto niekoľko zostávajúcich spojencov.Taiwan je fakticky suverénnym štátom od konca občianskej vojny v roku 1949, ale Čína stále vníma tento ostrov ako svoje územie a zaviazala sa, že ho v prípade potreby ovládne aj silou.