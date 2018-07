Kiska, Babiš a Pellegrini spoločne otvorili výstavu o Československu

Na snímke zľava slovenský prezident Andrej Kiska, český predseda vlády Andrej Babiš a slovenský predseda vlády Peter Pellegrini počas slávnostného otvorenia Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstavy 26. apríla 2018 na Bratislavskom hrade v Bratislave. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. apríla (TASR) - Bez znalosti historického zázemia ľudia len ťažko porozumejú premenám, ktorých sú svedkami. Pripomenul to vo štvrtok slovenský prezident Andrej Kiska pri príležitosti otvorenia výstavy k 100. výročiu založenia Československa. Spoločne s ním sa otvorenia výstavy zúčastnili i slovenský premiér Peter Pellegrini a jeho český partner Andrej Babiš.Kiska zároveň poznamenal, že na hodinách dejepisu sa väčšinou dejinám Československa nevenuje dostatočná pozornosť. Práve výstavy ako táto preto majú veľký prínos.povedal Kiska.Český premiér hovoril najmä o budúcnosti spolupráce.konštatoval Babiš. Podľa neho je úlohou Česka aj Slovenska spoločne bojovať za bezpečnosť občanov a za to, aby sa zachovala európska kultúra.povedal.Pellegrini vyzdvihol príkladné vzťahy aj po rozdelení spoločného štátu.poznamenal. Dodal, že v týchto zložitých časoch sa Česko a Slovensko navzájom veľmi potrebujú.Kiska na záver svojho prejavu vyjadril podporu mladým ľuďom, ktorí na Slovensku organizujú protesty.povedal.Výstava na Bratislavskom hrade mapuje život Čechov a Slovákov v spoločnom štáte, zobrazuje úspechy a radostné momenty, ale aj krízy a ťažké chvíle vzájomného spolužitia. Na Slovensku si ju návštevníci môžu pozrieť do konca septembra, potom sa premiestni do Historickej budovy Národního muzea v Prahe.