Ďalších 60 chovancov z detských domovov získa vodičský preukaz

Nitra 26. apríla (TASR) – Ďalších 60 chovancov a odchovancov z detských domovov bude môcť získať vodičský preukaz vďaka nadáciám troch automobiliek na Slovensku. Ďalší ročník projektu Vodičské preukazy pre deti z detských domovov odštartovalo vo štvrtok počas veľtrhu práce Job Expo v Nitre Občianske združenie Záleží nám."Prvé dva ročníky projektu boli veľmi úspešné, prihlásilo sa do nich viac ako 400 mladých dospelých z detských domovov. Možnosť získať vodičský preukaz dostalo 160 vybraných účastníkov. Obdržaním vodičského preukazu sa zvýšia ich šance na získanie práce po opustení detského domova," povedala Eva Bradáčová z občianskeho združenia, ktoré projekt realizuje od roku 2016. Garantom projektu je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorému tiež záleží na zvyšovaní zamestnanosti ohrozených skupín obyvateľstva.Prihlasovanie sa začalo vo štvrtok cez webovú stránku vodicskepreukazy.sk a potrvá do 15. júna. Vo formulári on-line prihlášky je podstatné, aby žiadateľ vyplnil všetky informácie o sebe a uviedol, aký prínos bude mať preňho účasť na projekte. Všetky žiadosti, ktoré prídu od záujemcov z detských domovov, posúdi odborná komisia. Vybraných 60 účastníkov začne absolvovať vodičský kurz od septembra. "Najvyššiu šancu zaradiť sa do projektu majú záujemcovia, ktorí jasne preukážu opodstatnenie a využiteľnosť vodičského preukazu," skonštatovala Katarína Gazdíková, predsedníčka odbornej komisie, ktorá bude výber realizovať.Druhým podstatným kritériom je to, či mentor žiadateľa, ktorým môže byť profesionálny rodič alebo vychovávateľ, poskytne pozitívne odporučenie pre výber záujemcu do projektu. Vybratí záujemcovia budú vyrozumení počas letných prázdnin. Z ceny vodičského kurzu uhradia len symbolický poplatok 50 eur, ostatné náklady znáša realizátor projektu a partneri.