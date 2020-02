Kiska chce vypovedať na NAKA, Pellegrini vylúčil koalíciu s kotlebovcami a Danko kritizoval Beblavého

Beblavý o kotlebovcoch

21.2.2020 (Webnoviny.sk) - Líder strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba chcel za tri minúty urobiť poriadok s protestujúcimi poslancami z koalície Progresívne Slovensko Spolu-občianska demokracia (PS/Spolu), ktorí dva dni odmietali opustiť rečnícky pult v rokovacej sále snemovne.V relácii televízie Joj Na hrane to povedal jeden z lídrov koalície PS/Spolu Miroslav Beblavý. Samotný Kotleba v diskusii priznal, že sa tak vyjadril.„Pán Danko vyhlásil, že vy, pán Kotleba, ste na poslaneckom grémiu povedali, že ak na tri minúty vypne kamery, tak vy si s nami poradíte. Chcem povedať všetkým občanom tejto krajiny, že ak si myslia, že pán Kotleba bude biť len Rómov, tak sa mýlia. Pán Kotleba a jeho ľudia budú biť všetkých, ktorí im neustúpia,“ vyjadril sa v predvolebnej debate Beblavý.Kotleba reagoval, že nie je možné, aby „partia anarchistov“ dva dni blokovala rokovanie Národnej rady SR. „Vy vyťahujete vo svojich propagačných videách bezjbolky, vy hádžete na našich mítingoch kamene a vy nám tu idete niečo hovoriť, kto je tu agresor,“ poznamenal Kotleba.Predseda parlamentu a šéf Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko kritizoval aj Kotlebu, aj Beblavého, keď povedal, že obidvaja potrebujú konflikt. Zároveň uviedol, že sa od Kotlebu dištancuje a „ja sa za neho v Rusku hanbiť nebudem“.Premiér Peter Pellegrini zo Smeru – sociálnej demokracie (SD) v diskusii vyhlásil, že je znovu pripravený pokračovať v pozícii predsedu vlády. Podľa neho Smer bude po voľbách rokovať „s každým príčetným“, komu ide o dobro Slovenska. Až neskôr na výzvu moderátora doplnil, že ĽSNS zo spolupráce vylučuje.Predseda strany Za ľudí Andrej Kiska reagoval na dve videá, ktoré sa objavili na verejnosti v súvislosti s pozemkami, ktoré kúpil vo Veľkom Slavkove. Obidve majú ukazovať, že Kiska vedel, že kupuje problémové pozemky.Exprezident po zverejnení prvého videa podal trestného oznámenie. V predvolebnej debate Joj vyhlásil, že už ho to nebaví, lebo už týždeň vyzýva políciu, aby ho vypočula.„Zajtra ráno (v piatok, poznámka SITA) pôjdem na NAKA a požiadam, aby ma vypočula, aby som mohol všetky informácie dať polícii,“ uviedol Kiska. Zdôraznil, že je poškodený a že zverejnené videá sú „špinavá kampaň Smeru“.Šéf hnutia Obyčajní ľudí a nezávislé osobností (OĽaNO) Igor Matovič neodpovedal priamo na otázku, či by chcel byť novým premiérom. „Ešte čas nedozrel,“ poznamenal. Na otázku, či by dokázal udržať pohromade vládnu koalíciu, odpovedal kladne.„Keď máte zodpovednosť, musíte sa trošku inak správať,“ doplnil s tým, že „čím väčší počet hlasov, tým väčšia zodpovednosť“. Zdôraznil, že OĽaNO nepôjde do takej vlády, ktorá by mala brať ľuďom sociálne výhody. „Sú to drobné peniaze voči tomu, čo mafia, ktorá tu vládla, ukradla ľuďom,“ dodal šéf OĽaNO.