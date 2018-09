Kiska: Chirurgovia by sa mali zapojiť do reformy zdravotníctva

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 12. septembra (TASR) – Pracovať v slovenskom zdravotníctve je nesmierne náročné a napriek tomu máme ľudí, ktorí mu dávajú celé srdce. A skutočne sa starajú o to, aby zdravie našich ľudí bolo na dobrej úrovni. Prezident SR Andrej Kiska to povedal v príhovore na 43. Spoločnom zjazde slovenských a českých chirurgov, ktorý sa koná od stredy do 14. septembra v Žiline.Chirurgom poďakoval za ich obetavú prácu a poprosil ich, aby sa zapojili do diskusie o reforme zdravotníctva.zdôraznil slovenský prezident.Upozornil, že na Slovensku ročne zomrie na liečiteľné choroby o 4300 ľudí viac oproti priemeru Európskej únie.podotkol Kiska.Podľa vedeckého sekretára kongresu a primára oddelenia chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline Juraja Váňu sa v Žiline zišli účastníci zo všetkých slovenských a českých chirurgických pracovísk.uviedol Váňa.Doplnil, že jednou z dominantných tém stretnutia je rakovina konečníka.vysvetlil primár žilinskej chirurgie.Prednášky počas troch dní ponúkajú i ďalšie témy chirurgie tráviaceho traktu a v sekcii sestier je pripravený unikátny obsah so špeciálnym zameraním na starostlivosť o chirurgického pacienta.