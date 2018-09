MAGNA: Raper Vec prijal výzvu a odcestoval na humanitárnu misiu organizácie MAGNA do Južného Sudánu

Vec to nakoniec v Južnom Sudáne nedal, ale príspevok MAGNE dal.

Humanitárna organizácia MAGNA oslovila slovenské osobnosti, aby radikálne zmenili svoj život a išli pomáhať liečiť deti do krízových oblastí sveta. Chcela tým poukázať na náročné podmienky a nebezpečnú, ale dôležitú prácu humanitárnych pracovníkov. Väčšina osobností to nedala, až na Brančiho Kováča alias "Vec", ktorý sa rozhodol, že to skúsi. Raper Vec strávil s MAGNA zdravotným tímom v Južnom Sudáne niekoľko dní a pomáhal liečiť deti a ich matky v utečeneckom tábore v okolí hlavného mesta Juba.Už 5 rokov státisíce deti so svojimi rodinami v Južnom Sudáne čelia následkom brutálneho konfliktu a sú bez prístupu k zdravotnej starostlivosti. Najmladšiu krajinu na svete zasiahol na konci roka 2013 konflikt, ktorého následkom ostali státisíce detí a ich rodín odkázané výlučne na humanitárnu pomoc. MAGNA bola jednou z prvých organizácií, ktorá tu začala pôsobiť. Ani napriek zlej bezpečnostnej situácii z krajiny doteraz neodišla, ale ostala poskytovať zdravotnú pomoc a intenzívne ju poskytuje aj dnes. Každý rok MAGNA zdravotníci poskytnú deťom a ich matkám vyše 60 tisíc očkovaní. Očkovanie proti cholere, osýpkam, detskej obrne, ale aj tetanusová injekcia v čase tehotenstva im zachraňuje život. Zároveň v odľahlej oblasti Duk Pagaak MAGNA zabezpečuje prístup k zdravotnej starostlivosti pre vyše 40 tisíc ľudí a prevádzkuje jediné zdravotnícke zariadenie v oblasti."Sú to utečenci vo vlastnej krajine a mnohí z nich prežili celý svoj život v rôznych utečeneckých táboroch. Lebo nemali inú možnosť. Lebo utiecť z utečeneckého tábora je jednak nonsens a navyše pravdepodobnosť, že ťa tam vonku zabijú, sa blíži k istote. Neprirovnateľné k našim európskym životom. Nepredstaviteľné," opisuje svoje pocity raper Vec po niekoľkých dňoch strávených priamo v tábore medzi 60 tisícmi ľuďmi."Dávam veľký rešpekt ľuďom, ktorí tu z vlastnej vôle pomáhajú a odoprú si osobný komfort, aby spravili život tisícom ľudí v Južnom Sudáne znesiteľnejším. Ja to nedokážem. Toto ja nedávam a nedám. Je mi ľúto, ale nemám na to žalúdok. Bola to pre mňa – ak už nič iné - silná skúsenosť a vyjadrujem veľký obdiv ľuďom z Magny, ktorí to robia. Budem im pomáhať, ako len viem – ale odtiaľto, zo Slovenska." hovorí po svojej skúsenosti s prácou humanitárneho pracovníka raper Vec.