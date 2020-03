Kiska je s výsledkom Za ľudí v exit polle spokojný a hovorí o antikampani Smeru-SD

Cieľ útoku

Priebežné a kompletné výsledky volieb (online): Parlamentné voľby 2020 na Slovensku

Spadol im kameň zo srdca

Parlamentné voľby 2020 na Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.3.2020 - Líder Za ľudí Andrej Kiska je s výsledkom, ktorý dosiahla jeho strana Za ľudí v exit polloch, spokojný, no chce si ešte počkať na oficiálne výsledky. Podľa neho je úspech, že sa strana po antikampani Smeru-sociálna demokracia (Smer-SD) pravdepodobne dostane do parlamentu. V exit polle Focusu pre Televíziu Markíza dosiahlo Za ľudí 7,8 percenta.„Smer si našu stranu vybral za zásadný ciel útoku‚“ povedal v reakcii na zverejnený exit poll TV Markíza Kiska a zároveň dodal, že strana Za ľudí chce byť garantom stability v novej vláde. Tiež zablahoželal lídrovi hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igorovi Matovičovi k priebežnému výsledku.„Igor, blahoželáme, držíme ti prsty a dúfame, že sa ti podarí to, v čo sme všetci dúfali, že Smer nebude zostavovať vládu,“ odkázal Kiska cez médiá Matovičovi.Exprezident si myslí, že dobru správou je možné zostavenie vlády opozíciou a prepad extrémistov. „Som presvedčený, že maďarská strana by mala byť v parlamente, nebudeme komentovať, že ktorá, no ako prezident som vždy stál za maďarskou menšinou a naďalej budem,“ zdôraznil.Po zverejnení prieskumu Markízy to začalo v centrále strany v bratislavskom hoteli Devín burácať. Mnoho straníkov a podporovateľov vyzeralo akoby im spadol kameň zo srdca. Ľudia sa zabávajú, popíjajú víno a sledujú výsledky zo štatistického úradu a televízne relácie.Víťazom parlamentných volieb podľa exitu pollu Focusu vykonaný pre televíziu Markíza sa stalo hnutie OĽaNO, ktoré získalo 25,8 %. Na druhom mieste skončila strana Smer-SD so ziskom 14,9 %. Prvú trojku uzatvára koalícia PS/Spolu, ktorá by podľa spomínaného exit pollu získala 9,7 %.Do parlamentu by sa podľa zverejneného exit pollu dostalo 8 politických strán. Na štvrtom mieste by mala skončiť strana SaS so ziskom 8,3 %, na piatom Za ľudí s 7,8 percentami, na šiestom mieste Sme rodina so ziskom 7,5 % a na siedmom mieste Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko s 6,5 %. Do parlamentu by sa ešte dostalo KDH so ziskom 5,1 %.Všetky správyOnline (minúta po minúte) z priebehu voliebKandidátky a kandidátiKompletné výsledkyZvolení poslanciPreferenčné hlasy