Jarjabek: Smer sa nevedel spamätať z tlaku po vražde Kuciaka a prehral vojnu s novinármi

Kto bude voliť zločincov?

Strana sa mala brániť

Parlamentné voľby 2020 na Slovensku

1.3.2020 (Webnoviny.sk) - Smer - sociálna demokracia (SD) prehral vojnu s novinármi. Nevedel isté veci odkomunikovať a nevedel sa vzpriečiť istému tlaku, ktorý sa na neho vyvinul. V spoločnosti sa vytvorilo všeobecné nechcenie Smeru-SD, a to sa udialo po vražde novinára Jána Kuciaka.Pre agentúru SITA takto komentoval exposlanec Dušan Jarjabek výsledky dvoch exit pollov, ktoré namerali strane menej ako 15 percent. Podľa Jarjabka sa Smer nevedel dlho spamätať z tlaku, ktorému čelil po vražde novinára.„Smeru-SD sa nasadila konská hlava a Smer - SD nevedel tomu čeliť. Dalo sa tomu čeliť oveľa radikálnejšie. Nemôžeme si nechať nadávať do zločineckej organizácie. Kto bude voliť zločincov? S týmto som mal obrovské problémy doma, v rodine, medzi kamarátmi,“ povedal Jarjabek.Navrhol preto, aby sa podávali trestné oznámenia na každého, kto sa takto vyjadroval. Ak existujú podľa exposlanca zločinci, tak sú to individuálne osoby, a neplatí to všeobecne na Smer-SD a jeho 16 tisíc členov.„Voči tomu sa mal Smer tvrdo brániť,“ zdôraznil. Jarjabek povedal, že až taký veľký rozdiel medzi OĽaNO a Smerom-SD nečakal. „Myslel som, že to bude tesné,“ uzavrel.