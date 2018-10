Kiska neľahko prijal vyjadrenia, ktoré spochybňujú sankcie voči Rusku

Na snímke prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska hovorí na plenárnom zasadnutí na tému Aktuálne výzvy Európe na dvojdňovom summite prezidentov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) 11. októbra 2018 na Štrbskom Plese. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Štrbské Pleso 11. októbra (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska prijal s ľútosťou vyjadrenia, ktoré spochybňujú sankcie Európskej únie (EÚ) voči Rusku. Reagoval tak na vyjadrenia predsedu slovenského parlamentu Andreja Danka (SNS), ktorý v tureckej Antalyi kritizoval sankcie, okrem iného aj preto, že zabránili zorganizovaniu eurázijského summitu v Bratislave.Prezident považuje za nepoctivé a neférové voči ľuďom a škodlivé pre záujmy Slovenskej republiky, aby slovenskí predstavitelia za niečo v Bruseli dvíhali ruku - za sankcie proti Rusku, a potom to doma ohovárali alebo konali v rozpore s týmto spoločným rozhodnutím.uviedol Kiska počas dvojdňového summitu prezidentov krajín Vyšehradskej štvorky, ktorý sa vo štvrtok a v piatok (12.10.) koná na Štrbskom Plese.Vyjadrenia sú podľa neho škodlivé vo vzťahu k slovenským občanom i nášmu postaveniu v rámci EÚ ako takej.upozornil prezident s tým, že zdrojom nášho ekonomického rastu, tvorby pracovných miezd i platov je spoločný trh a slobody, ktoré sme vstupom do EÚ získali a ktoré máme spoločne brániť, nie spochybňovať.zdôraznil na záver Kiska.Predseda slovenského parlamentu v Antalyi kritizoval sankcie proti Rusku, okrem iného aj preto, že zabránili zorganizovaniu eurázijského summitu v Bratislave. Slovensko je jasne proeurópsky a proatlanticky orientovaná krajina, ktorá zároveň musí udržiavať diplomatické vzťahy na všetkých úrovniach. V reakcii na stretnutie predsedu parlamentu s predsedom ruskej Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom to v stredu (10.10.) povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Doplnil, že aj keď sankciám voči Rusku politicky rozumie, z ekonomického pohľadu si nimi Slovensko škodí.poznamenal Pellegrini.