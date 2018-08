Kiska ubezpečil Bleickera, že SR podnikne všetko pre objasnenie únosu

Na archívnej snímke prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 8. augusta (TASR) - Nemecká strana vzala Slovensko za slovo, že urobí kroky pre vyšetrenie okolností únosu vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha. Vyplýva to zo stanoviska nemeckého veľvyslanectva v SR.povedal pre TASR nemecký veľvyslanec Joachim Bleicker na margo utorkového (7.8.) stretnutia s prezidentom.Prezident SR Andrej Kiska nemeckému veľvyslancovi na stretnutí oznámil, že Slovensko začalo robiť potrebné kroky na objasnenie podozrenia zo zapojenia slovenských štátnych orgánov do únosu občana Vietnamu z Nemecka. Podľa Kisku je nevyhnutné, aby sa verejnosť dozvedela pravdu a Slovensko zostalo dôveryhodným partnerom Nemecka.O prípade hovorila ešte v máji aj nemecká kancelárka Angela Merkelová s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD).priblížila vtedy na tlačovej konferencii nemecká kancelárka s tým, že informácie potrebujú i v súvislosti so súdnym konaním s jedným z únoscov.Pellegrini tento týždeň vyhlásil, že ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) bude musieť zabezpečiť nestranné vyšetrovanie okolností únosu. Na stredu má naplánovaný aj rozhovor s veľvyslancom Bleickerom. Má tiež vycestovať do Nemecka na stretnutia s partnermi.