Kiska: Výmena sudcov Ústavného súdu môže byť premárnenou príležitosťou

Na snímke prezident SR Andrej Kiska prichádza na tlačovú konferenciu v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. augusta (TASR) - Výmena sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR môže byť aj premárnenou príležitosťou a zatiaľ sa ukazuje, že ministerstvo spravodlivosti nedokáže ponúknuť dobré riešenie, ktoré by dokázalo aj presadiť. Po stredajšom stretnutí s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd) to vyhlásil prezident SR Andrej Kiska.Vláda má podľa prezidenta momentálne jedinečnú príležitosť posilniť kvalitu a nezávislosť ÚS v čase hlbokej nedôvery ľudí v schopnosť štátu zabezpečiť spravodlivosť. Kiska sa preto informoval o stave príprav nového zákona o spôsobe obsadzovania ÚS.skonštatoval.Na ÚS sú podľa Kisku potrební len najlepší, kvalitní a čestní sudcovia a sudkyne. Ako tvrdí, tento súd je totiž garantom spravodlivosti a jeho rozhodnutia vplývajú na životy ľudí a ovplyvňujú rozhodnutia i možnosti politikov.vyhlásil Kiska. Od Gála chcel tiež vedieť, prečo v návrhu ministerstva spravodlivosti chýba kľúčová ústavná požiadavka na to, aby osobnosť a doterajší život kandidáta dávali dôveru v to, že bude čestným a nezávislým sudcom. Taktiež sa zaujímal o priebežnú obmenu sudcov ÚS a prečo chce rezort zvýšením podmienky veku na 45 rokov z najbližšej voľby kandidátov vyradiť prvé ponovembrové generácie právnikov.skonštatoval prezident.Minister spravodlivosti Gál po stretnutí s prezidentom potvrdil, že chce, aby sa návrhom na zmenu výberu ústavných sudcov zaoberala tento mesiac vláda a v septembri parlament. Návrh podľa jeho slov nie je ešte konečný, vo štvrtok (9.8.) by sa k nemu malo skončiť medzirezortné pripomienkové konanie.Nové pravidlá voľby ústavných sudcov, na ktorých sa dohodla koalícia, predstavil Gál koncom mája. Kandidáti sa majú voliť v parlamente nadpolovičnou väčšinou, namiesto doterajších 40 rokov musia mať najmenej 45. Gál už vtedy avizoval, že chce, aby parlament stihol voľby kandidátov, ktorí majú dosluhujúcich ústavných sudcov nahradiť, v polovici februára. Voliť sa bude deväť z celkovo 13 sudcov Ústavného súdu SR na 12 rokov. Na zmenu Ústavy SR bude minister potrebovať hlasy opozície.