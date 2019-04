Kiska v Berlíne vyznamenal filmového a televízneho producenta J. Mojta

Ján Mojto, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 30. apríla (TASR) – Slovenský prezident Andrej Kiska odovzdal v utorok štátne vyznamenanie Radu Bieleho dvojkríža III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kinematografie a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí filmovému a televíznemu producentovi Jánovi Mojtovi. Stretol sa aj s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom či bývalým nemeckým prezidentom Joachimom Gauckom. Kiskova pracovná návšteva Berlína je súčasťou série rozlúčkových návštev slovenského prezidenta pred ukončením jeho mandátu 15. júna.Producent Mojto sa z ocenenia podľa vlastných slov veľmi teší.povedal. Kľúčom k úspechu je podľa slov producenta Perinbaby či Tisícročnej včely odvaha, pracovitosť aj šťastie.Na utorkovom stretnutí v berlínskom zámku Bellevue sa prezidenti Kiska a Steinmeier rozprávali o nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu a tiež o budúcnosti Európskej únie. Dotkli sa aj tém týkajúcich sa vnútropolitickej situácie v oboch krajinách či otázok bezpečnosti.povedal slovenský prezident.Nemeckého prezidenta zaujímalo aj to, aká je na Ukrajine situácia z pohľadu Slovenska ako susediaceho štátu. Steinmeier sa podľa slov Kisku zaujímal aj o budúcu prezidentku Zuzanu Čaputovú. Jedna z jej prvých návštev v úrade bude podľa Kisku smerovať práve do Nemecka. Steinmeier sa zaujímal aj o to, ako sa na Slovensku realizovali voľby a akí kandidáti sa v druhom kole objavili.Počas rozlúčkovej návštevy sa Andrej Kiska neformálne stretol aj s bývalým nemeckým prezidentom Joachimom Gauckom.dodal Kiska s tým, že Gaucka zvolenie Čaputovej potešilo tiež.Prezidenta Kisku čakajú vo funkcii ešte dve návštevy, a to Poľska a Česka.