Vedci objavili najstaršiu ľudskú stopu v Amerike, má vyše 15.000 rokov

Washington 30. apríla (TASR) - Tím vedcov pôsobiacich v Čile objavil najstaršiu ľudskú stopu, aká sa kedy našla na americkom kontinente. Podľa ich zistení vznikla pred vyše 15.000 rokmi, informovala v utorok televízia CNN s odvolaním sa na štúdiu zaoberajúcu sa nálezom, ktorá vyšla minulý týždeň v odbornom časopise PLOS-ONE.Stopu sa podarilo objaviť v paleoarcheologickej lokalite v blízkosti mesta Osorno ležiacom na juhu Čile. Stalo sa tak už koncom roka 2010, odvtedy však vedci svoj nález ďalej skúmali, overovali, určovali jeho vek za pomoci uhlíkovej metódy a presviedčali skeptických kolegov.Výskumníci dospeli k záveru, že ide o fosilizovaný odtlačok bosej pravej nohy dospelého človeka. Podľa nich ide o druh Hominipes modernus, ktorý je blízkym príbuzným súčasného človeka Homo sapiens.Pri datovaní odtlačku sa použili aj stopy organických materiálov — dreva, semien a kostí — nájdených v jej blízkosti. Vek nálezu, v okolí ktorého objavili aj primitíne kamenné nástroje, sa tak podarilo stanoviť na približne 15.600 rokov.Vedci považujú svoje zistenia za dôkladne preverené a potvrdené. Po rokoch diskusií ich napokon v rámci recenzií potvrdili aj iní experti.Vek nálezu mení doterajší pohľad na dobu a postup migrácie ľudského druhu do oblasti Južnej Ameriky. Doposiaľ sa predpokladalo, že prví ľudia prišli do oblasti čilskej Patagónie až zhruba pred 12.000 rokmi.Taktiež sa predpokladá, že ľudia prišli do Ameriky počas poslednej doby ľadovej cez Beringov prieliv medzi ázijským a severoamerickým kontinentom. Vlani sa podarilo objaviť 13.000 rokov starú ľudskú stopu v najzápadnejšej kanadskej provincii Britská kolumbia.Nový nález z Patagónie je však ešte o niekoľko tisíc rokov starší, čo by mohlo eventuálne viesť aj k prehodnoteniu doterajších migračných teórií.