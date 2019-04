Kiska v Prahe vyznamenal riaditeľa Národného múzea

Andrej Kiska, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Praha 29. apríla (TASR) - Slovenský prezident Andrej Kiska udelil v pondelok riaditeľovi českého Národného múzea Michalovi Lukešovi najvyššie slovenské vyznamenanie pre cudzincov - Rad Bieleho dvojkríža. Kiskova pracovná návšteva Prahy je súčasťou série rozlúčkových návštev slovenského prezidenta pred ukončením jeho mandátu.Rad Bieleho dvojkríža je okrem iného určený tým, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj vzťahov medzi Slovenskom a vlasťou vyznamenaného alebo významne prispeli k šíreniu dobrého mena Slovenska vo svete. Podľa Lukeša je to vyznamenanie pre všetkých pracovníkov múzea, napísal server iDNES.cz.Svoj program začal Kiska na Staromestskej radnici, kde sa stretol aj s pražským primátorom Zdeňkom Hřibom. "S Prahou je spojený život nás, Slovákov. Praha bola dlho aj pre mňa mojím hlavným mestom," uviedol Kiska na Instagrame a dodal, že pri tom množstve Slovákov, ktoré tu žije, je azda tretím najväčším slovenským mestom.S vedením mesta Praha diskutovali o bývaní, doprave i spolunažívaní ľudí rôznych kultúr.Niektoré problémy väčších miest na Slovensku sú v niektorých aspektoch blízke tomu, čo rieši Praha, myslí si prezident. Sú majitelia, ktorí podľa prezidenta kúpia veľa bytov, ponúkajú ich prostredníctvom online služieb a majú podstatne vyššie príjmy, ako keby tieto byty dali do prenájmu. A mladí ľudia tak majú problém so zháňaním bytov do prenájmu.dodal v tejto súvislosti Kiska.Témami boli aj aplikácie na taxíky a prepravovanie občanov. S poslancami mestského zastupiteľstva diskutoval aj o tom, ako Praha tento multikultúrny rozvoj zvláda.uviedol primátor.Kiska po rokovaní s mestskými poslancami prevzal symbolický kľúč od mesta a položil vence k pamätnej tabuli Alexandra Dubčeka na budove bývalého Federálneho zhromaždenia.Kiska sa v priebehu pondelka stretne sa i s vedením Karlovej univerzity, kde prevezme Zlatú medailu Karlovej univerzity a vystúpi na besede so študentmi.