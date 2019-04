Kotleba: Najvyšší súd potvrdil,že sme legitímnou demokratickou stranou

Marian Kotleba, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Marian Kotleba, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 29. apríla (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR potvrdil, že ĽSNS je legitímnou demokratickou stranou. Povedal to predseda strany Marian Kotleba na pondelkovej tlačovej konferencii po ohlásení rozhodnutia súdu."Z nášho pohľadu NS dnes len potvrdil to, že sme legitímnou demokratickou stranou," povedal s tým, že strana nie je ohrozením demokracie. Politický program ĽSNS zároveň Kotleba označil za demokratický. Skonštatoval tiež, že celý čas si boli plne vedomí toho, že strana žiaden zákon neporušila.Za dôvod zamietnutia návrhu na rozpustenie ĽSNS považuje jeden z právnych zástupcov ĽSNS Tomáš Rosina to, že generálny prokurátor Jaromír Čižnár neuniesol dôkazné bremeno. K ďalšiemu odôvodneniu rozhodnutia súdu sa podľa jeho slov bližšie vyjadria až po doručení jeho písomného vyhotovenia.Prítomnosť ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) pred budovou súdu, ktorá je zároveň sídlom Ministerstva spravodlivosti (MS) SR, krátko pred procesom považuje Kotleba za dôkaz politických záujmov na rozpustení strany a za dôkaz snahy o zásah do rozsudku. "To, že dnes bol fyzicky na mieste samotný minister spravodlivosti, sa jednoducho nedá vysvetliť inak ako prejavenie jeho záujmu na tom, aby NS našu stranu rozpustil," zdôraznil s tým, že minister je viac ako len formálne nadriadený súdom a sudcom.Senát Najvyššieho súdu SR v pondelok zamietol návrh na rozpustenie parlamentnej ĽSNS. Rozhodnutie oznámil na pondelkovom pojednávaní. Návrh na rozpustenie strany podal na NS generálny prokurátor Jaromír Čižnár v máji 2017.Pred budovou rezortu spravodlivosti sa pred začatím procesu s ĽSNS konal aj tichý protest Stop fašizmu. Podporiť ho prišiel tiež šéf rezortu Gál. Okrem iného uviedol, že prišiel vyjadriť svoj občiansky názor, pričom si myslel, že po roku 1945 sa spoločnosť poučila z minulosti.