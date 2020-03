Kiskovci riešia dilemu. Pôjdu do Matovičovej vlády?

Za ľudí sa chce s OĽaNO dohodnúť

Ešte pred stretnutím predsedníctva Za ľudí sa vo štvrtok stretli zástupcovia strany s dezignovaným premiérom Matovičom.

Podpredsedníčka Za ľudí Veronika Remišová pred stretnutím vyhlásila, že sa chcú s Matovičom dohodnúť. Odmietla hovoriť o tom, že má mať záujem o kreslo ministerky zahraničných vecí. „O postoch sme vôbec nerokovali, ani o menách,“ uviedla.

Podľa nej strana Za ľudí už hovorila v súvislosti s tvorbou novej koalície o výhradách k hodnotovému smerovaniu Slovenska a jeho zahranično-politickému ukotveniu. „Ak chceme očistiť Slovensko od mafie, nemali by byť na ministerstvách ľudia, ktorí sú sponzori Smeru,“ podotkla.

Prvé stretnutie lídrov možnej koalície

Matovič po štvrtkovom stretnutí s Kiskom povedal, že očakáva vstup Za ľudí do štvorkoalície. Potvrdil, že Kisku v úvode informoval o výsledkoch rokovaní so stranou Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutím Sme rodina.

Ďalej ozrejmil, že si s Kiskom spoločne prešli mená jednotlivých ľudí, ktoré strana Za ľudí ponúka na jednotlivé ministerstvá.

Ak strana Za ľudí rozhodne o tom, že vstúpi do koalície, tak ešte vo štvrtok večer by podľa jeho slov mohlo byť prvé stretnutie lídrov všetkých štyroch politických strán.

Matovič s Kollárom poslali Kiskovi odkaz

V stredu večer sa stretol líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Matovič s Borisom Kollárom (Sme rodina) a Kiskovi cez médiá poslali odkaz. „Ak by sme boli vo vláde iba tri strany, bola by tá väčšina iba tesná. Ak chceme mať pokoj na prácu a urobiť ústavné zmeny, potrebujeme mať ústavnú väčšinu. Nemajme také nároky, ktoré by zablokovali vznik budúcej vlády,“ povedal Igor Matovič.

Nechuť Kisku vstúpiť do štvorkoalície má viacero dôvodov. Najviac mu prekáža minulosť Kollára. Podľa oficiálnych výsledkov volieb by koalícia strán OĽaNO, Sloboda a Solidarita (SaS) a Za ľudí mali 78 kresiel v parlamente. Matovič však chce vládnuť s ústavnou väčšinou, na čo potrebuje Kollárovo hnutie Sme rodina. S ním by mala nová koalícia v parlamente ústavnú väčšinu, a teda 95 kresiel.

Parlamentné voľby 2020 na Slovensku