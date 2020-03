Vlak smerujúci do Paríža sa vykoľajil pri rýchlosti 270 km za hodinu, zranili sa desiatky ľudí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.3.2020 (Webnoviny.sk) - Vo Francúzsku sa vo štvrtok ráno vykoľajil vysokorýchlostný vlak smerujúci do Paríža, pričom utrpelo zranenia 21 ľudí. Rušňovodič, ktorý má vážne zranenia, stihol ešte zatiahnuť núdzovú brzdu a vlak zastaviť. Je to pritom prvé vykoľajenie sa vlaku TGV za takmer 40 rokov ich komerčnej prevádzky.Podľa regionálnych predstaviteľov utrpelo zranenia aj 20 ďalších osôb, niektoré sú však zranené iba ľahko. Nehodu potvrdil aj národný železničný dopravca SNCF, podľa ktorého má rušňovodič vážne poranený chrbát. Do nemocnice ho previezol vrtuľník.Vlak viezol 300 ľudí z Colmaru na východe krajiny do hlavného mesta. V čase vykoľajenia šiel rýchlosťou 270 kilometrov za hodinu.Vyšetrovanie by malo teraz stanoviť, či vlak narazil do svahu, ktorý sa zosunul v blízkosti trate. Svedkovia pre francúzske médiá uviedli, že zacítili náraz, než vlak spomalil a zastavil sa.