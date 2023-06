Kiššová sa vracia do politiky, bude tridsiatkou na kandidátke SaS (video)

aktualizované 20. júna, 14:33



Kandidátka strany sa uzavrela

Ľudia chceli jej návrat do politiky

20.6.2023 (SITA.sk) - Jana Kiššová sa vracia do politiky, bude tridsiatkou na kandidátke strany Sloboda a Solidarita (SaS) . Kiššová je zakladajúcou členkou strany, slovenská klasickoliberálna politička, ekonómka, manažérka a bývalá podnikateľka, exposlankyňa Národnej rady (NR SR) , bývalá predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti a predsedníčka Komisie pre podnikateľské prostredie a pre podporu malých a stredných podnikov a živnostníkov.Ako ďalej na utorkovej tlačovej besede informoval predseda SaS Richard Sulík , týmto dňom sa kandidátka strany definitívne uzavrela.Na kandidátke SaS číslo 30 už zastával predseda Mladých SaS Ladislav Kuna , ktorý po tejto zmene bude zastávať poprednejšie miesto. Kandidátnu listinu má strana v pláne rezortu vnútra odovzdať budúci pondelok.Najsilnejším dôvodom, prečo sa Kiššová vracia do politiky, je pozdvihnutie podnikateľského prostredia, ktorý podľa nej nejde dobrým smerom. Novú posilu SaS oslovovalo množstvo ľudí z jej okolia, aby sa do politiky vrátila.„Pokiaľ ma voliči chcú v politike vidieť, budem vďačná za každú jednu podporu. Pokiaľ nie, pôjdem svojou cestou," uviedla Kiššová.