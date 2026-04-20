|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 20.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Marcel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
KitKat mieri na okruhy Formuly 1 ako globálny partner
Značka KitKat, ktorú vyrába spoločnosť Nestlé, uzatvára trojročné globálne partnerstvo s Formulou 1, jedným z najsledovanejších športových podujatí na svete. Spolupráca prepája ikonickú čokoládovú ...
Zdieľať
20.4.2026 (SITA.sk) - Značka KitKat, ktorú vyrába spoločnosť Nestlé, uzatvára trojročné globálne partnerstvo s Formulou 1, jedným z najsledovanejších športových podujatí na svete. Spolupráca prepája ikonickú čokoládovú značku s dynamickým prostredím moderného motoršportu, ktorého popularita v ostatných rokoch výrazne rastie, a to najmä medzi mladšou generáciou fanúšikov. Kampaň spája dynamiku pretekárskeho sveta s ikonickým rituálom prestávky.
V roku 2026 sa KitKat v rámci partnerstva predstaví fanúšikom na dvanástich pretekoch Formuly 1. Sprievodná kampaň vychádza z motívu prestávky, ktorý sa stal ústredným prvkom celej kampane. Kreatívny koncept pracuje s pit stopom ako metaforou pre každodenné zastavenie a reštart.
"Formula 1 je symbolom rýchlosti a maximálneho výkonu. Málokto si však uvedomuje, že aj v jej srdci má prestávka svoje pevné miesto – v podobe pit stopu, jedného z najstrategickejších momentov celých pretekov. Práve preto nám toto spojenie dáva zmysel – na dôležitosti pit stopu vo Formule 1 demonštrujeme, akú dôležitú úlohu zohráva prestávka aj v našich každodenných životoch," hovorí Nikola Skýpalová, Brand Manager KitKat CZ & SK.
Kampaň zahŕňa televízne spoty inšpirované prostredím Formuly 1, spoluprácu s influencermi aj výraznú podporu v mieste predaja. Influencerská časť kampane pracuje s konceptom "pit crew", kde vybraní tvorcovia prenášajú energiu pretekárskeho prostredia do vlastného obsahu a ukazujú, ako môže vyzerať prestávka v každodennom živote.
Na podporu partnerstva vytvoril KitKat unikátny čokoládový výlisok v tvare monopostu F1 – prvý svojho druhu. Produkt je vyrobený z mliečnej čokolády s chrumkavými cereálnymi a oblátkovými kúskami. Ďalším limitovaným produktom je KitKat Chunky Pit Stop. Táto nová tyčinka sa vyznačuje charakteristickým mramorovým efektom inšpirovaným rýchlosťou monopostov F1 a karamelovou príchuťou. Obe novinky sú v slovenských obchodoch dostupné od februára.
KitKat pri príležitosti začiatku partnerstva spustil aj spotrebiteľskú súťaž, v ktorej môžu fanúšikovia vyhrať vstupenky na júlové preteky FORMULA 1 AWS Hungarian Grand Prix 2026. Hlavnou výhrou sú VIP vstupenky do prestížneho Paddock Clubu, ktoré sú bežne vyhradené iba pre partnerov a VIP hostí. Okrem hlavnej ceny môžu súťažiaci získať aj vstupenky na tribúny (Grandstand) alebo oficiálny merchandising Formuly 1 v podobe búnd či polo tričiek. Súťaž prebieha do 30. apríla 2026 na webovej stránke značky KitKat.
"Vďaka partnerstvu s Formulou 1 môžeme našim spotrebiteľom ponúknuť zážitky, ktoré sú bežne veľmi ťažko dostupné. Súťaž sme navrhli tak, aby si výhercovia mohli naplno užiť atmosféru pretekárskeho víkendu bez akýchkoľvek starostí," dopĺňa Nikola Skýpalová.
Slogan "Daj si pauzu, daj si KitKat" tak tento rok získava úplne nový rozmer a pre fanúšikov sa stáva vstupenkou do najexkluzívnejších miest sveta motoršportu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - KitKat mieri na okruhy Formuly 1 ako globálny partner © SITA Všetky práva vyhradené.
Čokoládová formula a ďalšie limitované produkty
Súťaž o VIP zážitok z Formuly 1
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kubina môže zastupovať čurillovcov v kauze Kajúcnik, proti policajnej inšpekcii podá trestné oznámenie
<< predchádzajúci článok
Čínske značky s bezprecedentnýn krokom. Slovákom ponúknu záruku až do 10 rokov bez obmedzenia kilometrov
