Pondelok 20.4.2026
Meniny má Marcel
20. apríla 2026
Kubina môže zastupovať čurillovcov v kauze Kajúcnik, proti policajnej inšpekcii podá trestné oznámenie
20.4.2026 (SITA.sk) - Prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici rozhodol, že zo spisu v trestnej veci „Kajúcnik” nevyplývajú žiadne okolnosti, ktoré by z advokáta Petra Kubinu robili svedka, a preto nie je žiadny dôvod na jeho vylúčenie z obhajoby policajtov z tímu okolo Jána Čurillu.
Advokát o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že postup vyšetrovateľov tímu policajnej inšpekcie Veritas Juraja Lukáča a Martina Ščepku, ktorým ho vylúčili z obhajoby klientov v čase, keď sa vzhľadom na obmedzenie na osobnej slobode nachádzali v najzraniteľnejšom postavení, bol preto nezákonný a nesmú v ňom ďalej pokračovať.
Prokurátor podľa Kubinu tiež naznačuje účelovosť tohto postupu, keďže jeho pozornosti neuniklo, že ak by tu naozaj bol legitímny a dobrým úmyslom vedený záujem o svedectvo advokáta, mali sa pokúsiť ho vypočuť už v roku 2024 a nie až o dva roky neskôr.
„Máme tu teda ďalší dôkaz, už neviem koľký v poradí, že tím Veritas pod vedením majora Lukáča nedokáže bez porušenia zákona zvládnuť ani len základné úkony (a teraz nemyslím parkovanie). Ako povedal on sám na tlačovke, ktorá vošla do dejín, oni si idú svojou vlastnou cestou bez ohľadu na to, čo im hovorí zákon, prokurátori a súdy. Na konci tej cesty je spravidla stena, do ktorej narazia, alebo jama (prípadne podchod pre chodcov), do ktorej spadnú. A keď na to obhajca zrozumiteľným spôsobom verejne upozorní, podávajú na neho sťažnosti na advokátsku komoru, ktoré dopadajú presne tak, ako všetko ostatné, čo robia," skonštatoval Kubina.
Advokátovi bude podľa jeho vlastných slov cťou v najbližších dňoch rozšíriť rady obhajobného tímu a pomôcť zákonnými prostriedkami doviesť kauzu „Kajúcnik” tam, kam podľa zákona patrí - teda na virtuálny cintorín zrušených nedôvodných obvinení takzvaných čurillovcov.
„Okrem toho budú teraz nasledovať aj ďalšie nevyhnutné výchovno-vzdelávacie a právne kroky. Prvým bude žaloba proti Ministerstvu vnútra SR o náhradu škody spôsobenej nesprávnym (nezákonným) úradným postupom. Konkrétne o zaplatenie ušlého zisku - ušlej odmeny za obhajobu vo výške tarifnej odmeny za všetky obhajobné úkony, z ktorých som bol nezákonne vylúčený. Táto suma prevyšuje 12 000 eur a je veľmi jednoducho dokázateľná, pretože vyplýva zo spisu a z vyhlášky. Zároveň s osobitným zanietením vynaložím všetko zákonné úsilie na to, aby táto škoda bola vyšetrovateľom tímu Veritas Lukáčovi a Ščepkovi zosobnená, pretože v takýchto prípadoch to zákon vyslovene predpokladá a bez toho by bol výchovný potenciál tohto postupu znížený," zdôraznil Kubina.
Druhým krokom bude podľa advokáta trestné oznámenie na vyšetrovateľov tímu Veritas Lukáča a Ščepku pre zločin zneužitia právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti.
„V tomto prípade bolo naplnených aj viacero kvalifikačných (priťažujúcich) znakov ako napríklad ‚závažnejším spôsobom konania - na viacerých osobách‘, ‚preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd‘, ‚skutok spáchal ako verejný činiteľ v súvislosti s výkonom svojej funkcie‘. Trestné sadzby sa tu pohybujú v intervale sedem až 12 rokov a doba premlčania trestného stíhania je 15 rokov, čo je dostatočný čas na to, aby sa spravodlivosť dostala k slovu tak, ako to zákon predpokladá," doplnil Kubina.
Policajná inšpekcia v rámci akcie Kajúcnik obvinila policajtov Jána Čurillu, Róberta Magulu, Romana Staša, Pavla Ďurku, Branislava Dunčka, ako aj prokurátora Michala Šúreka. Obvinený je aj Ján Kaľavský, ktorý je právoplatne odsúdený v korupčnej kauze. Magula, Staš a Šúrek sú stíhaní pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a Čurilla, Ďurka, Dunčko a Kaľavský pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa a vydieranie.
Obvinenia majú súvisieť prevažne s trestnými konaniami vo veci zločineckej skupiny takáčovcov, na ktorých takzvaní čurillovci v minulosti pracovali. Čiastočne sa však týkajú aj kauzy Očistec. Uznesenie o vznesení obvinení v kauze Kajúcnik má 133 strán a zahŕňa skutky ako údajné falšovanie výpovedí, vydieranie obvinených a využívanie väzby na nátlak.
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave Michal Žeňuch v súvislosti s obvineniami navrhoval väzobné stíhanie Čurillu a Ďurku pre možnú hrozbu ovplyvňovania svedkov a marenia vyšetrovania. Mestský súd Bratislava I mu však nevyhovel, keďže skonštatoval, že je pre rozhodnutie vo veci nepríslušným súdom. Toto rozhodnutie potvrdil aj Krajský súd v Bratislave. Následne generálny prokurátor Maroš Žilinka rozhodol, že dozor nad trestným konaním prejde z Krajskej prokuratúry v Trnave na Krajskú prokuratúru v Banskej Bystrici.
Zdroj: SITA.sk - Kubina môže zastupovať čurillovcov v kauze Kajúcnik, proti policajnej inšpekcii podá trestné oznámenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Účelový postup
Náhrada škody
Zneužitie právomoci
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
KitKat mieri na okruhy Formuly 1 ako globálny partner
KitKat mieri na okruhy Formuly 1 ako globálny partner