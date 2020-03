Kladno nevyužilo šancu na záchranu, Jágr musí hľadať motiváciu na predĺženie kariéry

Dlho živili šancu na úspech

Hokej je pre Jágra náročnejší

7.3.2020 (Webnoviny.sk) - V českej najvyššej hokejovej súťaži bol boj o udržanie sa medzi elitou mimoriadne vyrovnaný. Pred záverečným kolom základnej časti mohli skončiť na poslednom mieste tabuľky až tri tímy. Čierny Peter napokon zostal v rukách Kladna, ktorého prehralo na ľade Litvínova 2:6 a po roku sa lúči s českou extraligou.Smútok po stretnutí neskrýval ani hrajúci majiteľ "rytierov" Jaromír Jágr, ktorý patril vo veku 48 rokov medzi lídrov mužstva."Dostali sme šancu pobiť sa o záchranu v poslednom kole, ale nevyužili sme to. Bol to psychicky aj fyzicky náročnejší zápas ako v play-off. Prirovnal by som to k bitke gladiátorov, v ktorej musí jeden zomrieť. Minimálne na rok. Ak hráte play-off a prehráte posledný zápas, mrzí vás to, ale o rok máte opäť šancu. My sme šancu stratili," cituje Jágra portál Hokej.cz.Kladno potrebovalo v záverečnom dueli dlhodobej časti sezóny zvíťaziť na ľade Litvínova, aby sa zachránilo v najvyššej súťaži. Hostia síce až do záveru druhej tretiny živili nádej na priaznivý výsledok, ale zlomil ich gól na 3:2 pre Litvínov v čase 39:56. "Chemici" získali psychickú výhodu a v tretej časti hry pridali tri presné zásahy. "Nečakal som, že budem v 48 rokoch hrať takýto kľúčový zápas. Všetko sa odvíja od toho, akú máš zodpovednosť a koľko máš rokov. Potom sa ten tlak násobí. Moja zodpovednosť voči klubu, fanúšikom aj sponzorom je obrovská, navyše ešte musím aj hrať. Nie je to jednoduché, ale ak by bolo, tak to robí každý," pokračoval člen Triple Gold Clubu.Jágr vlani pomohol Kladnu k postupu do extraligy, keď v 11 barážových súbojoch strelil 10 gólov. Po viac ako šesťročnej prestávke si opäť zahral v českej najvyššej súťaži a medzi mladšími konkurentmi sa nestratil. V 38 zápasoch nazbieral napriek viacerým zdravotným problémom 29 bodov (15+14). Krátko po skončení duelu v Litvínove však novinárom nevedel sľúbiť, že sa objaví na súťažných klziskách aj v nasledujúcej sezóne."Skutočne neviem, či budem pokračovať. Hokej naďalej milujem, ale viem, že je to z roka na rok náročnejšie. Bol som zvyknutý na to, že tieto kľúčové zápasy som vedel odohrať ďaleko lepšie nezžtentoraz. Väčšinou som pomáhal tímu vyhrávať. Teraz už nie som v tejto situácii, takže chuť do hokeja je menšia ako pred desiatimi rokmi. Všetko záleží na tom, či nájdem zmysel pokračovať, uvidíme," dodal jeden z najlepších hráčov histórie zámorskej NHL.S pocitom sklamania po prehre v záverečnom zápase sezóny sa museli vyrovnať aj slovenskí hokejisti v kádri Kladna. Priamo na ľade ho prežíval útočník Marek Hovorka, iba na diaľku sledovali duel brankár Denis Godla a obranca Ladislav Romančík. Na úkor "rytierov" sa v najvyššej súťaži zachránili hráči Pardubíc a Litvínova.