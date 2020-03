Patrik Tybor režíroval prvú etapu na Tour of Rhodos, vedie medzi vrchármi aj šprintérm

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.3.2020 (Webnoviny.sk) - Dianie v prvej etape na trojdňových pretekoch International Tour of Rhodos (UCI 2.2), režíroval slovenský reprezentant Patrik Tybor. V trojčlennom úniku 149,7 km dlhej a zvlnenej etapy si vybojoval špurtérsky i vrchársky dres. Vďaka bonifikačným sekundám zavŕšil svoje úspešné účinkovanie v 1. etape 3. miestom v priebežnom celkovom poradí.Trojica s Tyborom ušla chvíľu po štarte a už pred hlavným kopcom si vytvorila päťminútový náskok. Slovenský jazdec nastúpil a s prehľadom bral víťazstvo na horskej prémii, vďaka čomu sa dostal do vedenia súťaže o vrchársky dres. Niekoľko kilometrov putoval sám, kým ho opäť dostihla zvyšná dvojica z úniku. Tyborovi sa podarilo zvíťaziť aj na dvoch rýchlostných prémiách, a tak mu patrí vedenie aj v špurtérskej súťaži.Približne 30 km pred cieľom pelotón zvýšil tempo a skupinu dostihol. V miernom stúpaní do cieľa sa o víťazstvo špurtovalo a získal ho Nór Sören Waerenskold. Na 11. mieste preťal cieľovú pásku Marek Čanecký, v čelnej skupine sa udržali aj Juraj Bellan (27.), Lukáš Kubiš (44.) s Patrikom Tyborom (46.) a Andejom Cullym (47.)."Dnes to bola zvlnená etapa s jedným ťažším stúpaním. Škoda, že nás pelotón dostihol tak skoro už 30 km pred cieľom. Nór ku koncu nestriedal, tak sme sa len dvaja točili. Keď nás dostihli, tak som sa snažil len vydržať v balíku a nemať žiadnu stratu, aj keď to už bolo dosť náročné, keďže som mal toho už plné zuby," povedal v cieli Patrik Tybor.