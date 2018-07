Klajber s Delinčákom postúpili na ME v stolnom tenise do semifinále

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

ME mládeže - Kluž (Rum.) - štvrtkové výsledky:



Kadeti:



Štvorhra - štvrťfinále:



Adam Klajber, Filip Delinčák (SR) - Adrien Rassenfosse, Nicolas Degros (Belg.) 3:1 (-8, 7, 10, 3)



Dvojhra - osemfinále:



Delinčák - Andrij Grebeniuk (Ukr.) 0:4 (-9, -3, -7, -5)



Klajber - Myshaal Sabhi (Fr.) 2:4 (-9, -9, 8, 13, -10, -5)



Juniorky:





Dvojhra - osemfinále:



Tatiana Kukuľková (SR) - Andreea Dragomanová (Rum.) 0:4 (-9, -9, -4, -9)

Kluž 23. júla (TASR) - Slovenská výprava si odnesie z majstrovstiev Európy mládeže v stolnom tenise v Kluži cenný kov. Postarala sa oň dvojica kadetov Adam Klajber s Filipom Delinčákom, keď v pondelok postúpila do semifinále.Klajber s Delinčákom zdolali vo štvrťfinále belgický pár Adrien Rassenfosse a Nicolas Degros 3:1. Úvodný set síce prehrali 8:11, no v ďalších troch triumfovali 11:7, 12:10 a 11:3 a postupom do semifinále si zabezpečili cenný kov. V utorok sa pobijú o postup do finále s chorvátsko-poľským párom Ivor Ban a Maciej Kubik.Menej sa im darilo v singli, keď Klajber prehral v osemfinále s Andrim Grebeniukom z Ukrajiny 0:4 a Delinčák podľahol Francúzovi Myshaalovi Sabhimu 2:4. V rovnakej fáze skončila aj juniorka Tatiana Kukuľková, ktorá prehrala s Rumunkou Andreeou Dragomanovou 0:4.