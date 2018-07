Látal dáva Trnave v zápase s Varšavou menšie šance než proti Mostaru

Na snímke zľava tréner Trnavy Radoslav Látal a asistent Michal Ščasný počas tréningu tímu FC Spartak Trnava pred zajtrajším zápasom 2. predkola Ligy majstrov vo futbale medzi Legia Varšava - FC Spartak Trnava vo Varšave, dňa 23. júla 2018. Foto: TASR Foto: TASR

1. zápas 2. predkola Ligy majstrov 2018/2019:



Legia Varšava - FC SPARTAK TRNAVA /utorok 24. júla o 21.00 h, Štadión poľskej armády, Varšava/



Rozhodcovia: Farkas - Kóbor, Szert (všetci Maď.)

Varšava 23. júla (TASR) - Tréner Spartaka Trnava Radoslav Látal povedal pred dvojzápasom s HŠK Zrinjski Mostar, že šance na úspech sú 90:10 v prospech majstra Bosny a Hercegoviny. Jeho zverenci však postúpili a v 2. predkole LM 2018/2019 narazia na súpera s oveľa zvučnejším menom - Legiu Varšava. Látal dal teraz svojim zverencom ešte menšiu percentuálnu šancu, ale verí, že aj tak môžu uspieť.povedal na pondelkovej tlačovej konferencií pred prvý duelom vo Varšave.Látal má s najbližším súperom bohaté skúsenosti, v rokoch 2015-2017 viedol ako hlavný tréner konkurenčný Piast Gliwice a dokonca s Legiou súperil o titul.pokračoval.Hlavný kormidelník pred úvodným duelom 2. predkola zdôraznil, že sa chce vyvarovať chybám, ktoré jeho zverenci spravili v úvodnom kole Fortuna ligy, v ktorom prehrali so Senicou 0:1.dodal s tým, že jeho zverenci sú zdraví a pripravení na duel.Aj stredopoliar Erik Grendel má s Legiou svoje skúsenosti.uviedol.Legia získala päť domácich titulov v predchádzajúcich šiestich sezónach a pred dvoma rokmi sa predstavila v skupinovej fáze LM. Do 2. predkola sa poľský zástupca dostal po vyradení írskeho Corku City. Grendel zdôraznil silu súpera, no verí, že slovenský majster ju dokáže skrotiť.Zápas Legia - Trnava sa odohrá v utorok 24. júla o 21.00 h a povedú ho maďarskí rozhodcovia na čele s hlavným Ádámom Farkasom, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke. Odveta je na programe v utorok 31. júla o 20.30 h na Štadióne Antona Malatinského v Trnave.V prípade postupu cez Legiu bude Spartak nasadený tím v 3. predkole LM a jeho súper vzíde z dvojice Crvena Zvezda Belehrad - FK Suduva Marijampole. Ak by Trnavčania s poľským klubom vypadli, budú hrať v 3. predkole Európskej ligy, kde budú takisto nasadení proti F91 Dudelange alebo FC Drita.