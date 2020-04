Klauni s červenými nosmi nemôžu v čase koronakrízy navštevovať chorých, rozosmievajú ich preto cez internet

Organizácia "klaunuje" cez internet

Informačná kampaň štyroch organizácií

11.4.2020 - Organizácia Červený nos Clowndoctors plní svoje poslanie napriek situácii, ktorú si vyžiadala koronakríza. Keďže klauni navštevovať choré deti či seniorov v týchto dňoch nemôžu, rozosmievajú ich online. Agentúru SITA o tom informovala Ivana Kohutková z platformy Hlas občianskych organizácií.Klauni zostali po 16 rokoch svojich aktivít v slovenských nemocniciach prvýkrát doma. Organizácia preto spustila program Červený nos online a klaunuje cez internet.„Natáčajú veselé videá, v ktorých diváci uvidia, či vedia klauni vyliezť spod periny, zvládnuť rannú hygienu alebo ako oslávili Svetový deň vtáctva. Nechajte si priniesť trochu klaunského humoru, zábavy a smiechu domov aj vy. Všetci to dnes potrebujeme. Nájdete ich na Facebooku, Instagrame alebo na YouTube," pozýva organizácia. Ako dodáva, pripravuje aj klaunské videohovory pre dlhodobo choré deti.„Naším poslaním je prinášať radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú. Epidémia koronavírusu spôsobila, že takú potrebu má dnes nespočetné množstvo ľudí – izolovaných v nemocniciach či doma, riskujúcich v práci, ale aj obávajúcich sa o budúcnosť. Teraz je tých, ktorí potrebujú povzbudenie, radosť a smiech, skutočne veľa,” uviedla výkonná riaditeľka občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors Zuzana Ambro.S programom Červený nos online sa organizácia zapojila aj do informačnej kampane „S rozvahou“.Spolu s Ligou za duševné zdravie, Národným centrom zdravotníckych informácií a Via Iuris budú v najbližších týždňoch ponúkať návod, ako zvládnuť súčasnú situáciu čo najlepšie. Na webovej stránke www.srozvahou.sk ponúknu niekoľko tematických celkov s užitočnými informáciami a odpoveďami na aktuálne otázky.Štyri organizácie chcú tak pomôcť udržiavať náladu v spoločnosti „na zdravej hladine medzi ľahostajnosťou a panikou“.