Opatrenia vlády sú podľa Únie Rómov prehnané a unáhlené, situácia v osadách vraj nie je taká kritická

Opatrenia vlády sú prehnané a unáhlené

Poplašné správy o kritickej situácii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.4.2020 (Webnoviny.sk) - Opatrenia vlády SR sú prehnané. Situácia v rómskych osadách nie je taká kritická, ako o nej hovorí premiér Igor Matovič (OĽaNO). Uvádza to v stanovisku Únia Rómov, ktorá ho poskytla agentúre SITA.„Obraciame sa týmto na rómskych poslancov v Národnej rade SR a to menovite Jarmilu Vaňovú, Petra Polláka mladšieho a Jána Heráka, na europoslanca Petra Polláka (všetci OĽaNO, pozn. SITA) a splnomocnenkyňu vlády pre rómske komunity Andreu Bučkovú, aby okamžite začali riešiť vzniknutú situáciu v lokalitách, ktoré sa ocitli v karanténe,“ uvádza únia.Podľa stanoviska sú opatrenia vlády v osadách unáhlené.„Toto opatrenie vlády je unáhlené a prehnané, nakoľko tvrdenia predsedu vlády Igora Matoviča o obrovskom infikovaní osád vírusom Covid-19 sa nepotvrdili ani na základe testovania v daných osadách. Identifikovali 31 pozitívnych z viac ako 6 900 obyvateľov, čo je veľmi malé číslo na to, aby boli v karanténe celé osady. Pri takejto matematike by museli byt v karanténe aj iné mestá a obce na Slovensku, ale tomu tak nie je. Sme svedkami selektívneho a diskriminačného prístupu k marginalizovaným rómskym komunitám zo strany vlády SR,“ píše sa v stanovisku.Únia Rómov sa domnieva, že Matovič spoločne s Pollákom šírili poplašné správy o kritickej situácii v osadách. Igor Matovič a Peter Pollák niekoľko dní šírili poplašné informácie o zamorení osád vírusom ale pravda je iná.„Táto téma sa stala pre nich asi len marketingom a mediálnym PR, aby možno odviedli pozornosť od podstatných tém a nebolo vidno, že neriešia ozajstné krízové problémy v dnešnej dobe. Odmietame byť stále prezentovaní ako nezodpovední šíritelia vírusu, pravda taká nie je,“ uvádza dokument.