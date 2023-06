Klavirista Ľuboš Šrámek vydal sólový album Solopsism

Solopsism: Solos & Duets je názov sólového albumu, ktorý vydal klavirista, skladateľ a aranžér Ľuboš Šrámek. "Názov odkazuje na filozofický smer jednotlivca, okolo ktorého sa všetko odohráva. Šrámekov výlet do vedomia však nie je ego tripom, ale zahŕňa aj jeho blízkych spolupracovníkov. Dve kontrastné časti prinášajú sólové skladby aj duetá s hosťami," približuje vydavateľstvo Hlava XXII nahrávku, ktorá oficiálne vyšla 7. júna.





Šrámek si našiel čas na svoj autorský album po aktivitách v komorných, orchestrálnych i scénických projektoch. "Ponoril sa do svojho vnútra a preskúmal svoje pocity, emócie, nahromadené inšpirácie a to, čo chce hudbou vyjadriť. Na túto snahu odkazuje aj názov albumu, ktorý je slovnou hračkou vytvorenou z pojmu solipsizmus. Toto filozofické učenie uznáva subjekt Ja a jeho zážitky za jedinú skutočnosť, všetko ostatné sú len predstavy Ja," vysvetľuje vydavateľ."Možnože vidím solipsizmus ako najvyššiu formu egoizmu, keď vnímaš sám seba ako to najdôležitejšie a to, čo je okolo, na to sa pozeráš s trochu menším dešpektom. V mojom prípade je to podmienené tým, že som zažil aj veľmi extrémne situácie, ktoré som musel prekonať a naštartovať sám seba," povedal k vzniku albumu Šrámek. "Aj keď som si vypočul rozličné názory aj od mojich priateľov, ale vďaka božstvu, ktoré jestvuje, a sebe samému, som dokázal prekonať mnohé veci a to sa prejavuje aj na tejto platni," prezradil svoju osobnú filozofiu.Album s 11 kompozíciami vznikal rok, nahrával sa na dvoch miestach s dvomi rozdielnymi klavírmi. Klavírne krídlo použil Šrámek v sólových kompozíciách nahrávaných vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a duetá nahral na Rhodes Piane s hosťami Sisou Michalidesovou, Pavlom Berezom, Jurajom Bartošom, Nikolajom Nikitinom v komornom štúdiu.Autor venoval nahrávku dvom jemu veľmi blízkym ľuďom, ktorí už nie sú medzi nami. Prvým je rakúsky klavirista a pedagóg Harry Neuwirth. Album Šrámek dedikoval aj českému saxofonistovi Rostislavovi Frašovi. "Neskutočne ma mrzí, že ho choroba vzala predčasne z tohto sveta. Venoval som mu nielen album, ale aj skladbu Earl Rostislav," dodal.